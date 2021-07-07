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一晚連三震花蓮人恐慌 氣象局：兩三天內可能還有餘震

國軍桃園總醫院群聚案增5例 全案累計45人確診

中央社 / 桃園7日電

桃園市今天新增11例本土個案，其中有5例為國軍桃園總醫院群聚案，全案累計共45人確診。桃園市衛生局表示，這5例皆為居家隔離期滿採檢確診，醫院何時恢復營運仍待討論。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增39例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，桃園市佔11例，相較昨天零確診，今天可說是暴增。

桃園市長鄭文燦今天下午在臉書（Facebook）直播說明疫情時表示，桃園市今天新增的11例本土個案，有8例是居家隔離期滿採檢確診，1例是在居家隔離期間有症狀採檢確診，2例是與台北某醫院有關。

桃園市政府衛生局長王文彥補充，8例居家隔離期滿採檢確診者當中，有5例是屬於國軍桃園總醫院群聚案，1例是台北果菜市場確診者的接觸者，1例是桃園交友圈群聚，1例是南投確診者接觸者。

王文彥表示，國軍桃園總醫院群聚案目前累計共45人確診（含外縣市5人），6月26日起暫停門急診、住院以及新冠肺炎疫苗施打業務14天，是否會如期在7月10日恢復營運，還要與中央討論。

王文彥補充，2例與台北某醫院有關的個案部分，1例是台大醫院的住院病患，因隔壁床確診被傳染，另1例是台北另一家醫院的門診病人，4次採檢有陰有陽，最後仍判定陽性，匡列陪病者居家隔離；桃園市累計確診案例848人，目前居家隔離人數262人。

新冠肺炎 COVID-19

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