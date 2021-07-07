攤商遭鄰居請託欲先打疫苗 陳時中：別靠這做人情

雙北市近期開始替傳統市場攤商接種疫苗，但卻傳出攤商的鄰居請託幫忙列入施打名單。指揮中心指揮官陳時中今天直言「這不是做人情的時候」，也可能觸法，呼籲自律。

為防傳統市場爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心提供2萬劑疫苗給雙北市傳統市場攤商接種，但「自由時報」報導指出，有攤商反應頻頻受到鄰居請託，希望幫忙列入施打名單。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中直言「這不是做人情的時候」，目前指揮中心已針對風險高低訂定接種順序，每一名先接種的民眾都會占據到後面民眾的機會，也可能觸法，呼籲各界自律。

陳時中表示，最近各行各業都提出希望優先接種疫苗意願，但疫苗分配是件困難的事，目前也沒有考慮再擴大第7類對象範圍，希望盡快替第9、10類高風險族群接種疫苗，盡快再開放其他年齡層。

即便如此，最近仍有民眾反應第9類三高族群、重大疾病、BMI超標族群的認定定義不明。

陳時中說，只要是過去曾因慢性病、重大疾病等特定疾病代碼就醫者，都會列入第9類接種對象，若有例外的狀況可再提出，經判定後可列入；若民眾屬於第9類對象，但過去一年都沒有就醫，代表風險相對低，希望先讓其他風險較高者接種，後續也會儘速擴大施打對象。

商品推薦