解封後下個疫情破口？藥師分析曝最怕非雙北 反而是這縣市

本土新冠肺炎疫情自從5月中旬爆發以來，近日已有趨緩跡象，延長至7月12日的全台三級警戒也露出解封曙光。不過藥師林士峰分析現況後卻憂心表示，若桃園的社區中有隱藏傳播鏈，可能是全台解封後是否會再爆發疫情的關鍵。

自6月25日後國內疫情趨緩，每日新增確診人數都低於三位數，陳時中昨（6日）表示，7月13日後可能針對外食規定做一定程度放寬，雖不是完全解封，但也讓國人看到疫情轉好的一線曙光。

對於各界殷殷期盼的解封，林士峰在臉書PO文，他直言疫情爆發至今、最擔心的仍然是桃園。林表示，「桃園的議員感覺沒有像台北的那麼兇狠，不斷的索資、找碴」，回頭看諾富特飯店群聚案件，「桃園市的議員感覺好像沒什麼事一樣」。接著近期國軍桃園醫院群聚感染，已累計40人確診，但卻不見激烈的網路討論聲量。

林士峰接著提到，雖然桃園每日新增確診人數不多，但累計感染個案是僅次於台北和新北的全台第三多，林表示自己不清楚桃園的篩檢方式，是否只有採取中央公告的接觸定義，但他提到觀察數據後，十分憂心「桃園的社區當中是否有隱藏的傳播鏈」。他表示，雙北的戰場已經進入尾聲，「桃園的社區是否有隱藏傳播鏈」，將是三級解封後，是否再度爆發本土疫情的關鍵。

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