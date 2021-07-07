今年初，衛福部桃園醫院（以下簡稱部桃）爆發新冠肺炎院內群聚感染。在清零計畫後，五月中，部桃重返防疫第一線收治新冠病患，並以獨創的血液淨化技術搶救重症患者。

去年，部桃就對新冠肺炎重症患者使用獨創的血液淨化技術，成功挽救三位重症案例，並登上國際期刊。部桃副院長、腎臟內科醫師王偉傑曾解釋，引發肺炎原因可能是免疫風暴（又稱細胞激素風暴）；因此，他們使用類似血液透析法的技術，慢慢濾出病毒與發炎物質，並補充新鮮血漿。

目前，部桃持續運用血液淨化術，再度成功改善三位重症個案的症狀。相較於藥物治療，血液淨化費用少、副作用低，也有美國FDA緊急授權。除了台灣，各國也積極研究類似療法。

#科技防疫 LINE Pay推「快篩採檢地圖」，三步驟找出最近的篩檢站

圖為衛福部桃園醫院。記者曾增勳／攝影

有新冠肺炎確診者接觸史、熱區活動史或相關症狀，急著快篩，卻找不到篩檢站？為了方便民眾找到最近的篩檢站，LINE Pay新增「快篩採檢地圖」服務，讓民眾簡單三步驟，就能掌握篩檢站資訊。

只要打開LINE APP，進入「LINE錢包」頁面、點選「合作通路」便可以看到地圖與各種圖示。民眾點開左側「快篩採檢站」圖示，就能在地圖上找到附近的採檢站及相關資訊。此外，也可以在「合作通路」頁面點選「列表」功能，並選擇「快篩採檢」項目，會直接出現列出「快篩採檢站」，方便搜尋。

同時，使用者也能在「合作通路」頁面看到所有使用LINE Pay的店家，在疫情期間，用更安全的無接觸行動支付，支持店家。

#遠距醫療 沒電腦怎麼視訊看診？日本新招：讓醫生上電視為你問診

新冠疫情期間，為了降低染疫風險，醫院紛紛推出遠距醫療、線上問診APP。但智慧醫療服務，該如何減少數位落差、更體貼不會使用電腦或手機的高齡者呢？

根據日本厚生勞動省的調查，視訊問診服務的使用者中，有八成是40歲以下民眾；反觀最有迫切需求的60歲以上長者，卻可能因不熟悉智慧型手機操作，不得其門而入。

為了讓高齡者無痛使用視訊問診服務，日本線上醫療APP「curon」與日本擁有1,398萬訂戶的有線電視台「J:COM」合作，首次推出「電視版」的遠距醫療服務。使用者只要用電視遙控器、機上盒附贈的網路攝影機，就能和醫師溝通。

貼心的是，J:COM也派專人提供網路安裝與器材設定的服務，且持續提供售後服務，讓遠距醫療的運作模式更完善。他們希望，透過有線電視與遠距醫療服務的結合，不只幫助疫情中不便出門的患者，也能擴大遠距醫療的想像及應用。

「全文轉載自未來城市(重返防疫第一線！部桃獨創血液淨化法，救回新冠重症｜智慧醫療懶人包#26)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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