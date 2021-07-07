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北市中正區國宅專案篩檢 市府：387人全陰性

中央社 / 台北7日電
北市聯醫中興院區今持續進行忠勤專案協助篩檢。圖／北市聯醫提供
北市聯醫中興院區今持續進行忠勤專案協助篩檢。圖／北市聯醫提供

台北市中正區某國宅上週突增3例不明感染源的確診個案，市府昨天啟動「忠勤專案」共替387名居民篩檢，市府今天表示，這387人PCR結果全數為陰性。

台北市中正區某國宅上週突然出現3例不明感染源的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，因此被列為染疫熱區，市府昨天啟動「忠勤專案」，派遣防疫公車運載已造冊的427名居民前往聯合醫院做PCR核酸檢測。

台北市政府今天表示，昨天共替387名居民篩檢，結果全數為陰性。

中正區忠勤里里長方荷生說，昨天有居民被守在門口的媒體攝影機影響，沒有搭乘市府派的防疫公車去篩，所以今天還會有居民自行前往聯合醫院篩檢，希望能把黑數通通抓出來。

台北市副市長黃珊珊昨天表示，忠勤專案不是社區群聚案，而是零星個案，在6月3日之前共累計14人確診，6月30日後又新增3例不明感染源的個案，呼籲有疑慮的民眾都出來篩檢，並希望民眾不要歧視或汙名化特定區域。

新冠肺炎 COVID-19

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