崁仔頂漁市人流剩3成攤商期待微解封 林右昌：準備好了

台灣疫情趨緩，12日中央針對特定場域可能微解封，基隆市長林右昌表示，基隆已經準備好配套措施，但各市場仍要維持2罩1套。崁仔頂漁市攤商今天凌晨說，疫情發生後人流剩2、3成，因為很多餐廳倒光光，大家都在苦撐，期待微解封後餐廳再開，批發人流可以稍微回溫一點。

林右昌今天在臉書以「深夜的基隆，總有一處燈火通明」為題發文，指每天太陽升起，大家準備出門工作時，基隆有一群正準備下班的朋友，他們是崁仔頂漁市場的攤商。崁仔頂漁市場肩負著北台灣最重要的魚貨批發。

林右昌說，本土疫情爆發後，基隆率全國之先，在崁仔頂漁市場率全國之先施行 2罩套（口罩、面罩加手套） ，而最終也成為全國批發市場防疫指引。他感謝崁仔頂漁市自治會、攤商與消費者，在疫情下配合政府措施，努力維持經濟運作。也感謝市府辛苦的同仁，疫情爆發至今每晚到現場，確保防疫措施落實完善。

市府自5月18日起派人管控人潮、實聯制等，6月8日開始實施嚴格的2罩1套，每晚都排班派人到場管控，市府海洋及農漁發展科長蔡馥幾乎每天凌晨都跑崁仔頂，十分辛苦，她說，今天新增一套「高人流紅外線體溫成像儀」偵測體溫，可以減少量測體溫的人力。

高人流紅外線體溫成像儀是二信高中電機科設計，市府先商借測試使用，利用電熱感應將人體身上輻射熱從鏡頭聚焦到電熱接收器，再由電腦輸出畫面，不但便宜且很有防疫效率，已在學校使用。

崁仔頂漁市攤商說，因為警戒三級後餐廳不能內用，很多餐廳都沒有開，批發的業者少很非常多，目前的人流和疫情發生前相較，只剩2、3成，大家都在苦撐，有時更只剩1成，期待12日微解封後餐廳都再開，批發人流可以回溫一點。

「生意現在都不好做，很多餐廳都倒光光，現在靠家庭主婦，現在只能苦笑！」一名攤商說，微解封可能幫助也有限，現在比以前提早1個多小時就收攤，因為人少很多。

疫情發生前，每天清晨3、4點，只要走進基隆市孝一路，崁仔頂魚市交易最鼎沸的時刻，這裡什麼魚都有，魚貨又多，有很多從北北基桃餐廳、批發商，來批發的魚販、買魚的餐廳老闆、民眾、遊客，以前魚市每天人擠人。拍賣高手「糶手」的喊叫聲此起彼落，有台版「築地市場」之稱。 崁仔頂漁市人流剩3成攤商期待微解封，2罩1套成全國指引。記者游明煌／翻攝 崁仔頂漁市人流剩3成攤商期待微解封，2罩1套成全國指引。圖／取自蔡馥嚀臉書 崁仔頂漁市人流剩3成攤商期待微解封，2罩1套成全國指引。圖／取自蔡馥嚀臉書 崁仔頂漁市人流剩3成攤商期待微解封，2罩1套成全國指引。圖／取自林右昌臉書 崁仔頂漁市人流剩3成攤商期待微解封，2罩1套成全國指引。圖／取自林右昌臉書 崁仔頂漁市人流剩3成攤商期待微解封，2罩1套成全國指引。圖／取自林右昌臉書

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