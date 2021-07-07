台中光田醫搶救回罹癌新北重症婦 盼返家喜迎孫女出生

新冠肺炎疫情北病南送，防疫團體戰再傳捷報，台中光田綜合醫院搶救一名新北重症婦，住院一個月康復，65歲婦女5月中旬確診新冠肺炎， 送往光田醫院時已呼吸衰竭，醫療團隊進行插管治療21天後拔管，二次採檢確認為陰性、解除隔離，她說出院後最期待回新北與家人團圓，抱到即將要出生的小孫女。

新北重症婦表示，5月19日因乳癌回醫院複診時，出現發燒症狀，醫院立即安排PCR篩檢，5月20日被通知確診新冠肺炎，心情簡直是晴天霹靂；5月21日經安排南送豐原檢疫所，不料病情急轉直下出現呼吸道症狀，5月25日緊急轉送光田醫院，醫療團隊評估有呼吸衰竭現象，隔天立即安排插管治療。

光田綜合醫院感染科主任楊清鎮表示，患者有乳癌、糖尿病等慢性病史，她一開始狀況不太樂觀，甚至治療過程中發生疑似小中風，在光田醫療團隊治療照護下，含氧量從最低91%逐漸恢復到98%，看到她從重症插管昏迷到拔管後復原狀況神速，醫護士氣大振，感到非常欣慰。

住院一個月期間，新北重症婦感謝光田醫護的細心照顧，常常幫她準備愛吃的苦瓜，還有速食漢堡，想念家人時，光田醫護也會安排視訊，她說沒照顧好自己不小心染疫很自責，在確診前幾天，還跟兒子、懷有身孕的媳婦一起吹蛋糕慶祝生日，所幸最後沒將疫情傳染給家人，出院後最期待可以一家團圓。

長達將近一個月的臥床，造成患者肌肉萎縮、行動不便，院方安排她復健，醫護與看護時常陪她在病房走走，希望協助她復健早日恢復行走能力，回到最思念的溫暖家中。

努力復健下，新北重症婦現在不必再靠著助行器行走，她說：「我得過乳癌，又經歷肺炎，生命最艱辛的都過去了，希望接下來每一天都能健康快樂！」她笑說，自己的爸爸高齡91歲還需要她來陪伴照顧，又要迎接即將出生小孫女，能歷劫重生，現在很知足，認為沒有比健康更重要的事了。

光田綜合醫院副院長張家築表示，目前疫情確診案例雖逐漸下降，但變種病毒變化多端難測、傳播力強，希望大家還是不能鬆懈，做好防護、保護好自己，就是對醫護最大支持與幫助。 新北重症婦拔管後大口吃漢堡，非常滿足。圖／光田醫院提供 新北重症婦(左)康復後積極復健，光田綜合醫院感染科主任楊清鎮(右)陪伴在旁。圖／光田醫院提供

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