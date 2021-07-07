「後新冠併發症」恐致命！給確診康復者的注意事項

近日，台灣解隔離的新冠確診者已破一萬人！好不容易戰勝病毒，如何避免自己又被「後新冠併發症」纏上？

目前國內尚缺乏對新冠確診者解隔離後的參考指引。別徬徨，給康復者的注意事項，《遠見》告訴你！

台灣本土疫情逐漸趨緩，除了確診人數持續降低外；全台自5月初以來的「解隔率」，也在今天來到了近一個月來的新高。

根據指揮中心最新數據顯示，自5月中旬「華航諾富特」事件以來，全台總計1.3萬位確診個案中，已有超過75%、破萬名的確診者，成功通過PCR（核酸檢測）雙採陰檢測、解除隔離。

近來，指揮中心也指出，隨著多數確診者陸續解隔、出院，全台醫療院所的收治量能獲得紓解，近期有望逐步恢復原有的醫療服務。

但對這一萬名「新冠解隔者」來說，「解隔」只是康復的第一步。

此話絕非危言聳聽。

根據美國醫學研究機構「FAIR Health」近日公布調查，追蹤全美超過200萬名新冠確診者，發現近1／4確診者，在發病超過30天後，仍持續針對「後新冠併發症」尋求治療。

更殘酷的是，這份研究指出，這些擁有「後新冠併發症」的患者中，有超過五成是無症狀感染者，顯見無論發病嚴重程度，都可能面臨到併發症的威脅。

不過，截至今（2）日為止，指揮中心對於協助這群「新冠解隔者」如何應對「後新冠併發症」，仍缺乏一套相應指引，等於讓這群「解隔者」距離真正康復，遲遲無法更靠近一步。

康復後，養成「自我監測」的好習慣

提起「後新冠併發症」的嚴重性，北醫附醫胸腔科醫師郭漢彬指出：「後新冠併發症的致命性，長期以來都被小看了。」

他表示，從臨床數據上來說，台灣所有「新冠病逝者」之中，其實有約莫兩成是死於併發症。

那些確診超過兩週後才過世的，通常都不是直接死於新冠病毒！

郭漢彬分析，這些人多半是可以挽救的，只可惜，許多醫院對於併發症的處理並不熟悉。

如何才能夠避免憾事發生？

「盡早引入生理數據的監測儀器是關鍵，」郭漢彬指出，許多併發症在惡化前，都有相應觀察指標；只要讓病患養成定時量測的習慣，醫療端就能夠及時介入治療。

與北醫相似，台大雲林分院新冠醫療團隊召集人陳崇裕也指出，「新冠解隔者」在康復之路上，有最基礎的三大指標，必須時刻保續追蹤。

這三項指標，分別是「呼吸速率」「血氧量」「心跳速度」。也就是：

▌在正常情況下，「呼吸速率」必須要介於「每分鐘12～20次」； ▌「血氧量」則應該95%以上； ▌「心跳次數」則應該在60~100次之間。

他解釋，在臨床上，大部分「後新冠併發症」，多是肺功能降低，導致病患產生呼吸困難、胸痛、咳嗽等問題。透過追蹤這三項，便能有效監測解隔者的肺功能是否維持良好水平。

此外，陳崇裕補充，在有人陪伴的前提下，「解隔者」也可以透過持續「快走6分鐘」，來進一步評估自己的生理數值，在恢復良好的情況下，「血氧量」若皆高於90%，表示肺功能狀態恢復良好。

用「3P原則」找回生活方向感

除了生理數據的持續追蹤，心理調適，也是「新冠解隔者」的一大難關。

曾經歷新冠病毒感染的歌手陳零九，日前在臉書上分享，雖然已經出院一週，但因長期處在難過、自責、壓力等負面情緒下，導致出現恐慌症，常會在半夜驚醒。

對此，郭漢彬呼籲指揮中心，應盡速展開制定相應指引，讓這超過一萬名「新冠解隔者」能在康復的路上，有所依循。

相較之下，歐美各國早已陸續制定相應計畫。以英國「國家醫療服務體系（NHS）」為例，在去年11月便定下了《新冠病患康復指引》。

針對如何重塑出院後的心理狀態，該指引便建議，可遵循「3P原則」，透過放慢生活節奏（Pace）、重新制定日常活動的優先序（Prioritise）、建立可達成的計畫（Plan），讓自己重新取回對人生的方向感。

對此，陳崇裕表示，近來，為關注新冠病患心理健康，雲林分院也首創「心情溫度計」問卷，定期追蹤康復病人的心情變化。

不過，他也感慨，當前衛福部對於新冠病患的心理健康並不重視，長此以往，恐對新冠患者留下更長遠的後遺症。

陳崇裕提醒，許多「後新冠併發症」無法在短期痊癒。這場漫長的康復之路，除了「新冠解隔者」自行努力之外，更需要全體社會一同的包容與關心。

（作者／蔣濬浩 本文出自2021.7.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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