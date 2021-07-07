7月7日疫情懶人卡／北市聯醫2醫護無症狀確診、新光櫃姐曾接觸街友也送隔離

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月6日疫情懶人卡）

▌新光A11櫃姐家住中和 百貨化妝間曾接觸女街友也送隔離

北市新光三越A11中一名櫃姐4日傳出確診消息，今新北市府公布足跡，指出櫃姐只有上月28、29日與本月2日在新光三越營業時間出現。不過由於櫃姐家住新北市中和區，在疫調時，櫃姐突然想起曾在百貨的化妝間近距離接觸一名女街友，疫調人員連忙調閱監視器，今凌晨找到這名女街友，並將她送隔離檢疫。

...more