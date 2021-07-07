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7月7日疫情懶人卡／北市聯醫2醫護無症狀確診、新光櫃姐曾接觸街友也送隔離

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月6日疫情懶人卡

▌新光A11櫃姐家住中和 百貨化妝間曾接觸女街友也送隔離

北市新光三越A11中一名櫃姐4日傳出確診消息，今新北市府公布足跡，指出櫃姐只有上月28、29日與本月2日在新光三越營業時間出現。不過由於櫃姐家住新北市中和區，在疫調時，櫃姐突然想起曾在百貨的化妝間近距離接觸一名女街友，疫調人員連忙調閱監視器，今凌晨找到這名女街友，並將她送隔離檢疫。

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▌北市聯醫忠孝院區急診室 2人無症狀確診

北市聯合醫院又傳「無症狀確診」，北市聯醫忠孝院區驚傳2名急診室人員染疫，忠孝院區院長陳修聖昨日證實，確診2名人員為無症狀確診，由於醫院每周會定期篩檢，才在7月5日發現這2名確診，目前已匡列約90人，同時進行疫調。...more

新冠肺炎 COVID-19

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