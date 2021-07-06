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張上淳談簽DNR造成死亡數多惹議 陳時中回應了

中央社 / 台北6日電
針對慈濟採購疫苗進度，指揮官陳時中在疫情記者會被問及表示，雙方才剛完會，不會一宣布馬上採購就有新進展。圖／取自指揮中心記者會直播畫面 楊德宜
針對慈濟採購疫苗進度，指揮官陳時中在疫情記者會被問及表示，雙方才剛完會，不會一宣布馬上採購就有新進展。圖／取自指揮中心記者會直播畫面 楊德宜

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提及，染疫死亡個案簽署DNR，與死亡數多有關，此說法引起輿論批評。指揮官陳時中今天表示，DNR經嚴謹程序與討論，大家應尊重。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情逐漸緩和，中央流行疫情指揮中心分析從5月中旬開始的本土疫情死亡個案，昨天由張上淳說明。

張上淳提及，在疫情期間的死亡個案中，近2成有簽署DNR（不施行心肺復甦術），是造成死亡數多的原因之一，若插管急救或可救回，此說法卻引起議論。奇美醫醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書（Facebook）發文表示，此說法對家屬和醫療團隊來說是種打擊。

陳時中今天在疫情記者會上回應此事，他表示，張上淳陳述疫情期間的死亡個案中，有17.8%曾簽署DNR的事實，相信張上淳的意思並非能救得回來的患者卻故意不救。

陳時中強調，DNR有明確的倫理規定，是由病患家屬與醫事人員充分討論，並經過嚴謹程序後做出的決定，大家應該要尊重。

另外，今天全台確診個案中新增17例死亡，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，當中有3人年僅40多歲，其中2人有慢性病史。

今天公布的死亡人數較前一天多，指揮中心發言人莊人祥表示，可能是週六日各單位維護更新死亡資料較少，連帶週一公布的資料也較少，之後才有較多維護更新，指揮中心只要搜集清楚資料就會對外公布。

此外，媒體提問有確診者發病4週後仍有疲憊、呼吸困難等後遺症，羅一鈞表示，指揮中心暫未針對解除隔離民眾長期追蹤，但等此波本土疫情過後，可透過健保資料庫被動追蹤確診者是否有後續併發症。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳 陳時中

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