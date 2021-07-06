新北公布最新足跡 信義誠品、新光三越確診櫃姐入列

新北市今日新增11例，其中2例在4日到新北社區篩檢被檢測陽性，正是信義區A11新光三越與誠品確診櫃姐，市府也公布最新足跡，橫跨台北信義與新北新莊2區。

侯友宜表示，新光三越確診櫃姐從疫調足跡來看生活單純，足跡只有上月28、29日與本月2日在新光三越營業時間出現。而信義誠品確診櫃姐則是2、3日在誠品有足跡外，包括1日中午在全聯新莊龍安店以及4日中午在家樂福便利購新莊丹鳳店都有其足跡。

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