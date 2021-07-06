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屏東Delta群聚增1個案 與白牌車司機泡茶者確診

中央社 / 台北6日電

指揮中心指揮官陳時中今天宣布，屏東Delta群聚新增1名個案（案15184），此案曾於6月20日與該群聚指標個案，也就是當地白牌車司機（案14298）一起泡茶。

屏東新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta印度變異株群聚，第一時間啟動枋山、枋寮、市場三大專案，總計篩檢1萬4163人。該起屏東縣枋山鄉計程車司機群聚案截至目前累積17名確診者，包含白牌司機、親友、乘客、秘魯返台祖孫、鄰居祖孫。

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