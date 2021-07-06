醫療中心全集中台北市 致死率竟達5.5％高過新北

疫情嚴峻，許多人開始檢討這次的防疫過程。有人發現，坐擁9間醫療中心的台北市確診致死率高達5.5，超過僅有2間醫學中心的新北確診致死率5.0，讓人好奇原因究竟為何。新北市衛生局人員認為，新北這次在防疫上做得比北市好就是因為有做到「精準疫調」，而台北市卻常找不到感染源，「是被病毒帶著跑」，才使致死率變得如此之高。

早期衛生署時代，中央就將雙北畫入共同醫療圈，導致大部分醫療中心、聯合醫院都集中在台北市，新北市人口雖多出一百多萬，但醫療量能卻遠遠落後北市，在各縣市醫師人口比，而新北市每萬人口13.6位遠遠比不上北市的37.5位，差距達到3倍。

但據CDC內部資料顯示，至6月底為止，台北市的確診致死率來到5.5、新北則為5.0；台北市在確診隱藏期也來到2.6天、新北是1.5天，換句話說就是台北市在抓確診者的速度遠低於新北，使許多患者在尚未知情的情況下趴趴走，繼續傳播病毒。

新北市府內部人士表示，雙北市民以往生病時都共用台北市的醫療中心，但此次疫情爆發後，台北市「割地為王」，新北只能請亞東醫院不斷擴醫療充量能來苦撐。

但沒想到的是，台北市擁有全台最好的醫療資源，但表現卻「離離落落」，這樣的防疫成果令人匪夷所思。

新北市衛生局員工則認為，雙北兩市會有如此差異的關鍵在於「疫調」，新北是利用精準疫調，找出很多在潛伏期的病患，才阻止許多傳染可能。

該員工質疑，台北市在疫調上是否做的不足?才導致許多感染源都沒找不到，醫療資源都在補破網，最後出現被病毒帶著跑的情形。台灣現在最嚴重的狀況仍在台北市的市場感染案，若北市不盡快修正「疫調」這塊，清零之路恐怕還會有一段路要走。

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