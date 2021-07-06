7月6日疫情懶人卡／屏東婦人搭白牌車司機計程車 疑染Delta變異株

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月5日疫情懶人卡）

▌屏東+1 北市百貨櫃姐確診

屏東縣昨新增六十九歲婦人確診（案一五一六三），屏東縣府表示，她在六月廿一日曾搭枋山染Delta變異株病毒的白牌車司機計程車（案一四二九八），也與另名確診者是親戚，兩人被匡列後，在六月廿六日從防疫旅館遷移到集中檢疫所時搭同輛車，婦人的感染源初步懷疑與這兩個接觸有關，也染Delta變異株的可能性很大，尚待基因定序比對。

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