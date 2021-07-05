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台南夜市關閉攤商仍討生活 派出所長嘆：罰單開不下去

台南無新增確診個案 市府盼提高疫苗覆蓋率

中央社 / 台南5日電

台南市政府在今天的防疫記者會中公布，全市85歲以上人口施打疫苗比率達55.8%、在陸續獲得中央撥配疫苗的情況下，將依序下修可接種的年齡層，逐步提高疫苗覆蓋率。

台南市今天沒有新增新冠肺炎確診病例，市府在下午的防疫記者會中公布，全市85歲以上人口施打疫苗比率達55.8%、75至84歲施打比率為41.7%。今天開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者接種，8日起開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者施打。

台南市長黃偉哲表示，先前的安南區家庭群聚案未滿14天觀察期，所以還是不能掉以輕心，每天看到案例起起落落，其實都是每一個確診者的不幸，也呼籲外地往返的朋友們自主居家快篩，衛生所也會提供快篩服務。

有媒體詢問這一波莫德納疫苗是否足夠65歲以上族群施打？黃偉哲表示，疫苗接下來會一批一批配發到地方，希望民眾不要挑疫苗，輪到的時候就趕快去接種，目前台北市的整疫疫苗覆蓋率已經有將近20%，台南市還在10%左右，希望依序施打下去，將覆蓋率提高。

黃偉哲表示，包含前一波的阿斯特捷利康（AZ）疫苗和這一波的莫德納疫苗，台北市獲配的數量是台南市的2倍有餘，其中有些職業別的額度是國家特別撥配的，也造成台南市政府常接獲計程車司機、外送員、貨車司機、傳統市場合法攤商反映，質疑為何雙北可以打，台南卻不行。

黃偉哲表示，大家都知道北部疫情比較嚴重，疫苗優先給北部，大家也都在忍，希望北部趕快好起來，大家才會一起好，這也是同島一命的概念。

新冠肺炎 COVID-19 黃偉哲

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