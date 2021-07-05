單株抗體有效防重症 64人用藥僅1人重症

為防新冠肺炎重症死亡，指揮中心緊急採購單株抗體，目前已有64名高齡或患潛在疾病的重症高危險群用藥，當中僅1人重症，且不需插管使用呼吸器，顯示治療奏效。

高齡或患有潛在疾病者者，感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後易演變成重症，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天在疫情記者會說明，因應5月本土疫情嚴峻，緊急採購進口單株抗體，盼減少重症死亡。

張上淳說，專家諮詢小組先前訂定單株抗體適用對象，包含65歲以上或55歲以上患潛在疾病者、懷孕婦女，或經主治醫師評估應用藥之成人病患，未使用氧氣且於發病7天內，都希望在尚未重症時就用藥。

張上淳說，6月19日緊急採購的單株抗體送到醫院，統計至7月1日止，共有64名確診患者用藥，多為55歲以上，並有3名孕婦與少部份器官移植患者。

張上淳說，64名用藥的確診患者中，僅有1人進入重症，但不需插管或使用呼吸器，僅用高流量氧氣治療也維持得不錯，觀察使用單株抗體對於減少重症死亡有很大的幫助。

媒體提問，早點進口單株抗體是否能挽救更多生命，張上淳回應，目前專案進口單株抗體藥物在台灣尚未獲緊急授權，是因有本土個案才緊急與廠商溝通協調，盼盡快提供藥物，也正因出現本土個案，藥廠才同意早點供貨。

張上淳以去年採購抗病毒藥物瑞德西韋為例，當初採恩慈療法進口供患者用藥，但藥廠發現台灣個案少，寧可將藥物提供給疫情嚴重的國家。

張上淳說，全球單株抗體供應量有限，藥廠剛開始也說只能提供少量，不過經過指揮中心努力爭取，後續採購量才較快抵台。

張上淳也呼籲，第一線醫事人員要及時診斷與給藥，若民眾自覺有症狀，也要趕快前往篩檢，及早診斷治療，對治療成果有很大的幫助。

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