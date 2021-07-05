快訊

7.6萬幼教人員注意！7月8日起開打莫德納疫苗

台南夜市關閉攤商仍討生活 派出所長嘆：罰單開不下去

單株抗體有效防重症 64人用藥僅1人重症

中央社 / 台北5日電

為防新冠肺炎重症死亡，指揮中心緊急採購單株抗體，目前已有64名高齡或患潛在疾病的重症高危險群用藥，當中僅1人重症，且不需插管使用呼吸器，顯示治療奏效。

高齡或患有潛在疾病者者，感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後易演變成重症，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天在疫情記者會說明，因應5月本土疫情嚴峻，緊急採購進口單株抗體，盼減少重症死亡。

張上淳說，專家諮詢小組先前訂定單株抗體適用對象，包含65歲以上或55歲以上患潛在疾病者、懷孕婦女，或經主治醫師評估應用藥之成人病患，未使用氧氣且於發病7天內，都希望在尚未重症時就用藥。

張上淳說，6月19日緊急採購的單株抗體送到醫院，統計至7月1日止，共有64名確診患者用藥，多為55歲以上，並有3名孕婦與少部份器官移植患者。

張上淳說，64名用藥的確診患者中，僅有1人進入重症，但不需插管或使用呼吸器，僅用高流量氧氣治療也維持得不錯，觀察使用單株抗體對於減少重症死亡有很大的幫助。

媒體提問，早點進口單株抗體是否能挽救更多生命，張上淳回應，目前專案進口單株抗體藥物在台灣尚未獲緊急授權，是因有本土個案才緊急與廠商溝通協調，盼盡快提供藥物，也正因出現本土個案，藥廠才同意早點供貨。

張上淳以去年採購抗病毒藥物瑞德西韋為例，當初採恩慈療法進口供患者用藥，但藥廠發現台灣個案少，寧可將藥物提供給疫情嚴重的國家。

張上淳說，全球單株抗體供應量有限，藥廠剛開始也說只能提供少量，不過經過指揮中心努力爭取，後續採購量才較快抵台。

張上淳也呼籲，第一線醫事人員要及時診斷與給藥，若民眾自覺有症狀，也要趕快前往篩檢，及早診斷治療，對治療成果有很大的幫助。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

再配89萬劑莫德納 陳時中：不會4週就開放打第2劑

Delta變異株發燒症狀最多 打疫苗可防9成住院重症

張上淳分析Delta病毒症狀前三名：發燒、咳嗽、喉嚨痛

張上淳是老師、羅一鈞是學弟 林氏璧每晚「開房」為大眾解惑撫慰百萬人心

相關新聞

單週致死率降至1%以下 指揮中心分析死亡原因

指揮中心今天公布新冠肺炎死亡個案分析，死者普遍年齡偏高，多達9成患有潛在疾病。此外，疫情期間有約2成死亡個案簽署DNR（...

北市擬開放7醫院免費進行PCR篩檢 陳時中回應了

北市疫情嚴峻，繼北農、環南市場群聚、虎林街染疫後，又爆出中正區某國宅傳出逾10例確診，據了解，台北市長柯文哲今上午於防疫...

信義區百貨也陷熱區危機？新光三越A11、誠品信義店今停業消毒

台北市政府上週末針對信義區虎林街周邊疫情熱區啟動「虎林專案」，針對臨近8個里進行篩檢，而鄰近生活圈的信義計畫區百貨，也陸...

屏東枋山雖增1例Delta確診 潘孟安：社區威脅降低

屏東枋山鄉今天新增1例Delta變種病毒確診個案為案15163，是在匡列隔離後確診，縣長潘孟安表示，枋山鄉雖群聚感染De...

新北確診一路降 北市卻群聚連環爆 雙北抗疫差在哪

萬華疫情爆發後，全國人口最多的新北已累積破6500例確診，幾經波折終於在6月中旬逐漸下修，至7月5日新增5，連續幾天比台北市少，相反的台北巿即使宣稱精準疫調，卻陸續爆發北農、環南群聚，近日又再度燒出信義區虎林街13家戶、30人染疫，南機場國宅逾10例確診等，都讓台北市長柯文哲的「清零計畫」大破功。外界好奇，新北市在這場抗疫能「逆轉」台北市的原因是什麼？

感染源成謎？ 基隆臥床男子染疫死亡 衛生局：只能推測偽陽性

基隆市1名在家臥床4、5年男子確診死亡，接觸者PCR採檢陰性，感染源成謎。衛生局將再對接觸者做血清抗體檢驗，指若陰性即確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。