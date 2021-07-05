屏東枋山雖增1例Delta確診 潘孟安：社區威脅降低

屏東枋山鄉今天新增1例Delta變種病毒確診個案為案15163，是在匡列隔離後確診，縣長潘孟安表示，枋山鄉雖群聚感染Delta，但已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低。

截至今天，屏東累計新冠肺炎確診個案47人，其中，感染Delta變種病毒（最早在印度發現）13人，枋山群聚感染案14人，有11人確定染Delta，其他3人基因無法定序，另外，枋寮有果農夫妻2人也染Delta。

縣府表示，69歲婦人案15163是枋山白牌車司機案14298的乘客，6月21日搭乘計程車被匡列隔離，6月26日從防疫旅館移往集中檢疫所時，與確診者案14905是親戚，乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所，7月3日有發燒和呼吸道感染，5日確診。

縣府表示，中央流行疫情指揮中心研判感染源可能是搭計程車或搭防疫專車感染。為慎重起見，衛生局已對同車其餘20人進行核酸檢測（PCR）採檢，其中包含一名10個月大的嬰兒，居隔期滿日也從7月6日延長至7月10日。

潘孟安表示，案15163在居隔時發病，對社區影響相對小，但會持續注意疫情發展；而枋山地區已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低。

但，潘孟安表示，在疫情還沒有解封前，團隊仍然全力緊繃應對，縣府已請警察單位加強取締未戴口罩、群聚及未落實3級警戒防疫規定者，必要時開單裁罰，避免再出現破口。

他並表示，枋寮鄉大清消到今天中午收隊，3天共完成15個村庄清消工作，總面積達300萬平方公尺以上，民眾要求進入消毒戶數共計472戶，人口密集區菜市場，火車站，轉運站，各大廟宇消毒2次以上，需請鄉親繼續保持防疫措施，才能開啟防疫新生活。

有恆春半島業者盼恆春半島能微解封，潘孟安說，同島一命，是否要微解封，應該尊重中央流行疫情指揮中心依疫情狀況所做的研判。

潘孟安並提醒，網路假消息、假語音四處流竄，自5月13日至7月4日，屏東警方已查獲11件12人，移送屏東地檢署偵辦。

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