快訊

7.6萬幼教人員注意！7月8日起開打莫德納疫苗

台南夜市關閉攤商仍討生活 派出所長嘆：罰單開不下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東枋山雖增1例Delta確診 潘孟安：社區威脅降低

中央社 / 屏東縣5日電
屏東縣長潘孟安表示，枋山鄉雖群聚感染Delta，但已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低。圖／取自潘孟安臉書直播
屏東縣長潘孟安表示，枋山鄉雖群聚感染Delta，但已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低。圖／取自潘孟安臉書直播

屏東枋山鄉今天新增1例Delta變種病毒確診個案為案15163，是在匡列隔離後確診，縣長潘孟安表示，枋山鄉雖群聚感染Delta，但已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低。

截至今天，屏東累計新冠肺炎確診個案47人，其中，感染Delta變種病毒（最早在印度發現）13人，枋山群聚感染案14人，有11人確定染Delta，其他3人基因無法定序，另外，枋寮有果農夫妻2人也染Delta。

縣府表示，69歲婦人案15163是枋山白牌車司機案14298的乘客，6月21日搭乘計程車被匡列隔離，6月26日從防疫旅館移往集中檢疫所時，與確診者案14905是親戚，乘坐同輛防疫專車前往集中檢疫所，7月3日有發燒和呼吸道感染，5日確診。

縣府表示，中央流行疫情指揮中心研判感染源可能是搭計程車或搭防疫專車感染。為慎重起見，衛生局已對同車其餘20人進行核酸檢測（PCR）採檢，其中包含一名10個月大的嬰兒，居隔期滿日也從7月6日延長至7月10日。

潘孟安表示，案15163在居隔時發病，對社區影響相對小，但會持續注意疫情發展；而枋山地區已完成擴大篩檢及清消作業，社區威脅已經降低。

但，潘孟安表示，在疫情還沒有解封前，團隊仍然全力緊繃應對，縣府已請警察單位加強取締未戴口罩、群聚及未落實3級警戒防疫規定者，必要時開單裁罰，避免再出現破口。

他並表示，枋寮鄉大清消到今天中午收隊，3天共完成15個村庄清消工作，總面積達300萬平方公尺以上，民眾要求進入消毒戶數共計472戶，人口密集區菜市場，火車站，轉運站，各大廟宇消毒2次以上，需請鄉親繼續保持防疫措施，才能開啟防疫新生活。

有恆春半島業者盼恆春半島能微解封，潘孟安說，同島一命，是否要微解封，應該尊重中央流行疫情指揮中心依疫情狀況所做的研判。

潘孟安並提醒，網路假消息、假語音四處流竄，自5月13日至7月4日，屏東警方已查獲11件12人，移送屏東地檢署偵辦。

新冠肺炎 COVID-19 潘孟安 屏東

延伸閱讀

急門診仍關閉！ 屏東枋寮醫院匡列490人 PCR二採陰301人

屏東偵辦疫情假訊息移送11件12人 潘孟安：勿以訛傳訛

Delta病毒入侵 屏東PCR採檢1萬多人全陰性

枋山Delta確診再增1例 潘孟安：這週是關鍵期

相關新聞

北市擬開放7醫院免費進行PCR篩檢 陳時中回應了

北市疫情嚴峻，繼北農、環南市場群聚、虎林街染疫後，又爆出中正區某國宅傳出逾10例確診，據了解，台北市長柯文哲今上午於防疫...

信義區百貨也陷熱區危機？新光三越A11、誠品信義店今停業消毒

台北市政府上週末針對信義區虎林街周邊疫情熱區啟動「虎林專案」，針對臨近8個里進行篩檢，而鄰近生活圈的信義計畫區百貨，也陸...

單週致死率降至1%以下 指揮中心分析死亡原因

指揮中心今天公布新冠肺炎死亡個案分析，死者普遍年齡偏高，多達9成患有潛在疾病。此外，疫情期間有約2成死亡個案簽署DNR（...

屏東枋山雖增1例Delta確診 潘孟安：社區威脅降低

屏東枋山鄉今天新增1例Delta變種病毒確診個案為案15163，是在匡列隔離後確診，縣長潘孟安表示，枋山鄉雖群聚感染De...

新北確診一路降 北市卻暴增 雙北抗疫差在哪

萬華疫情爆發後，全國人口最多的新北已累積破6500例確診，幾經波折終於在6月中旬逐漸下修，至7月5日新增5，連續幾天比台北市少，相反的台北巿即使宣稱精準疫調，卻陸續爆發北農、環南群聚，近日又再度燒出信義區虎林街13家戶、30人染疫，南機場國宅逾10例確診等，都讓台北市長柯文哲的「清零計畫」大破功。外界好奇，新北市在這場抗疫能「逆轉」台北市的原因是什麼？

感染源成謎？ 基隆臥床男子染疫死亡 衛生局：只能推測偽陽性

基隆市1名在家臥床4、5年男子確診死亡，接觸者PCR採檢陰性，感染源成謎。衛生局將再對接觸者做血清抗體檢驗，指若陰性即確...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。