新北確診僅5人 樹林市場快篩均陰性

新北5日新增5例確診，再創近日新低，市長侯友宜表示，針對有確診個案在環南市場及樹林區博愛街市場工作，已宣布4日至6日休市3天，5日也立即派遣機動快篩隊前往快篩，截至中午，已篩檢376人，都為陰性。

樹林市場快篩皆陰性

新北4日共快篩2692人，侯友宜說，篩出4人陽性，扣除1人有北農環南接觸史，3人中有一人住中和，就是確診的新光三越櫃姐，還有一人住新莊，在北市工作，另外一人則是從台北跑來新北篩檢。

侯友宜表示，機動快篩隊5日前往樹林區博愛街市場進行快篩，截至中午，已篩檢376人，全數陰性。另外，即日起至15日，新北168處列管市場、夜市，會依自治會造冊分批施打，預計施打2萬人，5日已施打2600人。他也宣布，6日至7日，新北公車、新巴士、捷運駕駛和站務人員總計有2969人，將分批施打疫苗。

無不明感染源

新北新增5例確診，三重3人、中和1人、汐止1人，其中2人住院、3人住集中檢疫中心；分析感染源，家戶感染為2人、醫療院所機構1人、職場2人，這5人的感染源都非常清楚，無不明感染源。

侯友宜說，5人中有3人與台北來源有關，環南有2人，一位住中和，在環南市場賣雞，另外一位是在三重居家隔離，已被匡列，被其確診家屬感染，至於醫療院所機構有1人染疫，是台北某醫院的看護工，被隔壁看護工傳染所致。

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