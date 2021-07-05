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新北新增5本土確診 公共場所足跡都與超商相關

中央社 / 新北5日電

新北市今天新增本土確診病例5人，以三重3人最多。新北市政府並公布公共場所足跡，都與超商相關，1人是超商店員，另1人則數度前往特定超商，均已清消和匡列接觸者。

新北市長侯友宜下午在疫情直播記者會中指出，新北今天新冠肺炎新增本土病例5人，首見個位數，當中以三重3人最多，皆為居家隔離中確診，其餘為中和1人、汐止1人。

侯友宜表示，這5名確診者的感染源非常清楚，家戶2人、職場2人以及醫療院所/機構1人，總共匡列接觸者8人；至於和台北市相關共3人，包括環南市場攤商等。

衛生局公布確診者新北市公共場所足跡，案15101為淡水區中正路上的7-11新滬站門市工作人員，6月29日、30日晚上6時至11時都有上班；案15146則是在7月1日、3日這兩天到三重區仁義街的萊爾富超商。

此外，衛生局長陳潤秋表示，新北今天新增2起疑接種疫苗後死亡的通報個案，全市累計共69例，死亡原因尚待釐清，是否與疫苗有關，將由中央「預防接種受害救濟審議小組」認定。

衛生局表示，烏來區衛生所通報，64歲男性在2日接種莫德納疫苗，身患糖尿病及高血壓，3日正常作息，4日死亡。

三重區衛生所通報，89歲男性在6月18日接種AZ疫苗，身患腎臟疾病，6月25至30日出現倦怠及全身痠痛，7月1日死亡。

新冠肺炎 COVID-19 侯友宜

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