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柯文哲：PCR陽性確診逾17天CT值超過30 視為陰性
台北市長柯文哲今天表示，批發市場核酸檢測（PCR）出一些已經解隔離但鼻腔還有病毒的舊案。未來在管制上，驗出陽性但確診逾17天、且CT值超過30，視為陰性處理。
台北市政府下午舉行北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，柯文哲指出，1日至3日針對批發市場進行PCR，篩出13名確診過、但已經解隔離的確診者。
柯文哲表示，這些舊案的CT值（循環數閥值）超過30，雖然鼻腔裡仍有少量病毒，但臨床上認為不具傳染力。未來在管制上，PCR陽性但確診逾17天、且CT值超過30，將視同陰性處理。
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