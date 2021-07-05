為何沒能更早進口？64人使用單株抗體降重症 張上淳回應了

為降低重症個案發生，指揮中心緊急採購單株抗體藥物及高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今公布，6月19日緊急採購單株抗體後，總共有64名個案使用，治療對象以55歲以上居多，有幾位50歲以下、比較年輕的個案主要是孕婦，其餘是有些器官移植個案或是免疫疾病的個案。

張上淳指出，單株抗體使用條件，主要是針對55歲以上、容易重症死亡者，希望發病沒有重症前，快點使用單株抗體，包含懷孕婦女也適合使用，只要主治醫師認為可以，我們也同意使用。

在64例個案中，張上淳說明，只有1人重症狀態，但不需要呼吸器，用高流量氧氣都維持得不錯，只有少部分個案有輕度肺炎，高齡潛伏疾病使用單株抗體有很大的幫助，對減少往後重症死亡有很大幫忙。

張上淳表示，希望第一線醫護人員即時幫病人診斷使用藥物，民眾有症狀也要有警覺，儘早去採檢，只要早點診斷治療，對於控制病情很有幫助。

對於單株抗體早點進口是否可以挽救更多生命？張上淳解釋，從過往和瑞德西韋的經驗，當初去年也談好可以給我們，但後來發現我們確診個案少，就不給我們，寧願給嚴重國家，在我們沒有疫情時、個案有限，會優先給其他國家。

張上淳進一步指出，後來當台灣開始有個案時，努力爭取下就比較快來，在全球供應上，也會面臨廠商早點給或晚點給的狀況。 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／擷取自指揮中心直播影片

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