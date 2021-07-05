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北市某國宅成熱區 逾300造冊居民7月6日赴聯醫篩檢

中央社 / 台北5日電
中正區某國宅爆發染疫情況，北市議員郭昭巖及北市聯醫、當地里長今下午前往場勘。圖／北市議員郭昭巖提供
中正區某國宅爆發染疫情況，北市議員郭昭巖及北市聯醫、當地里長今下午前往場勘。圖／北市議員郭昭巖提供

北市中正區某國宅爆發逾10例新冠肺炎確診個案，忠勤里里長方荷生盼就地設篩檢站，今天與市府官員一同會勘後達成結論，已造冊的逾300名居民明天可搭乘防疫巴士前往聯醫篩檢。

中正區某國宅成新冠肺炎感染熱區，此國宅所在地的里長方荷生昨天指出，里內某國宅已累積10幾例確診，正協助居民造冊，盼北市府能就地設置篩檢站。

方荷生今天下午2時與南門里里長郭有賢、中正區里長聯誼會會長王曜樹、台北市議員鍾小平及郭昭巖、台北市立聯合醫院副總院長許家禎一起到此國宅會勘。

鍾小平在會中離開並接受媒體聯訪表示，與社區管委會討論後，設置篩檢站的計畫要暫緩，雖然聯醫樂意支援，但管委會看到有那麼多媒體嚇到，因此對於就地設篩檢站有些疑慮，所以還要再與管委會溝通並得到同意後才能設站。

許家禎會後指出，由市府統一發言。

方荷生會後接受媒體聯訪表示，因為今天有太多攝影機、麥克風，居民有點反彈，不太願意就地設置篩檢站，但因已經有造冊，所以將把名單提供給聯合醫院，明天聯醫會派防疫巴士來，將這些人送到和平院區或中興院區篩檢，再送回來。

方荷生指出，這棟國宅的居民約有2000人，已有300多人造冊。預計明天早上，就可以完成篩檢。

至於未造冊但仍有意願的居民，方荷生說，台北市長柯文哲將宣布聯合醫院7個院區開放市民免費核酸檢測（PCR），所以明天無法搭車的人可以直接到和平院區等院區篩檢。

方荷生指出，忠勤里從疫情爆發以來一直有零星確診個案，5月中更開始變多，至少10幾例確診，因為這邊居民生活圈都在青年公園或環南市場，所以判斷感染源可能是從那裡來的，但市府、中央不願證實感染數字及疫調結果。

方荷生坦言，不只3次與區公所及健康服務中心聯繫，表達希望能設置篩檢站，但他的脾氣大，因此與市府溝通過程的確有不愉快。

他說，前天收到市府通知，因為這裡有社區感染的跡象，想開設篩檢站，即便今天會勘結果未能設站，仍感謝市府願意到現場會勘並想出一個方法解決，讓市民能免費篩檢，這是對的，要亡羊補牢，趕快把黑數抓出來，並感謝願意出來篩檢的人。

新冠肺炎 COVID-19 篩檢站

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