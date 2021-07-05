陳時中：還沒決定解封 將調整行業別管制措施
國內新冠肺炎疫情延續，自5月19日以來全台疫情警戒第三級，已3度延長至7月12日，各外關心「712解禁」可能，指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，目前還沒決定要解封。
行政院院長蘇貞昌今天上午舉行擴大防疫會議表示，部分縣市仍有零星群聚感染，目前雖尚未有解除三級管制的條件，但因應絕大多數縣市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情已趨緩，各行各業管制措施有合理調整空間，盼指揮中心訂出管制原則，預計本週內向民眾報告。
陳時中今天下午指揮中心記者會中也再次說明，目前還沒決定要在12日進行解封，但是中央會調整行業別管制措施，準備相關規劃。重申台灣是一日生活圈，整體研議方向以全國一致為主，不會以縣市為單位解封。
部分縣市具有零星群聚感染，陳時中說，目前最關心的是整體疫情，依照實際疫情發生狀況，由疫調結果進行熱區畫分，「第3級警戒也會分區圍堵，尤其熱區展開防堵。」
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