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竹縣今增1確診 莫德納疫苗增配8400劑「規畫69至74歲施打」

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科表示，原定7月8日到貨的6300劑莫德納疫苗，提前至今天到貨，並增加撥配8400劑。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科表示，原定7月8日到貨的6300劑莫德納疫苗，提前至今天到貨，並增加撥配8400劑。圖／新竹縣政府提供

新竹縣今增1確診，縣長楊文科表示，案15162為80多歲女性，是桃園804醫院群聚感染的相關個案，因6月24日起即在家進行居家隔離，無相關接觸者及24日起在家中進行居家隔離。

楊文科表示，案15162是6月25日確診個案14567的太太，丈夫在6月8日因病住進桃園804醫院，因照服員確診，22日改由太太在院陪病照顧，丈夫在24日確診，太太當天進行PCR採檢結果為陰性，返家進行居家隔離，7月4日出現頭痛症狀，由衛生單位安排就醫及採檢，當天晚上接獲通報PCR陽性確診，就地收治於醫院專責病房隔離治療。

根據疫調的結果，案15162從6月24日起進行居家隔離，且由於丈夫確診住院治療，家中無其他同住家人，三餐也都自行在家煮，食材則由非同住子女協助購買後放在門口，沒有接觸，因此無相關接觸者，也沒有高風險的公共場所活動史。

另外，原定7月8日到貨的6300劑莫德納疫苗，提前至今天到貨，並增加撥配8400劑，另有560劑提供第7類中央造冊審核通過人員接種，總共1萬5260劑到貨。

其中1萬4700劑已規畫給69至74歲長者接種，560劑是新竹縣獲中央審核通知的第7類人員施打，包含維持科學園區運作防疫人員、檢調體系防疫人員，以及媒體第一線採訪人員等，因第7類人員的疫苗，均由中央核可造冊，疫苗直接配送到指定醫院施打。

新竹縣目前確診者關係圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣目前確診者關係圖。圖／新竹縣政府提供
新竹縣今增1確診，案15162為80多歲女性，是桃園804醫院群聚感染的相關個案。圖／新竹縣政府提供
新竹縣今增1確診，案15162為80多歲女性，是桃園804醫院群聚感染的相關個案。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎 COVID-19 新竹

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