新冠本土確診逐步降 陳時中：市場群聚多為舊案

北市三市場爆發群聚，但新冠肺炎本土疫情確診個案逐步減少，今天僅新增28例本土個案。指揮中心指揮官陳時中表示，包括台北市的虎林專案，這些市場跟地區都不是新案，三個市場中今天只增加一個新確診者，其餘都舊案。

陳時中表示，北市三個市場之前6月30日以前就有案例，因此指揮中心每天列出來，讓大家明白群聚的規模以及發展的曲線。

近來北市府說有一些群聚的案子，但如虎林專案中的30名個案則是本來就有，昨天採檢有兩個新個案。另外傳出其他區域有群聚，那是過往這些區域中有個案數，發現有聚集的樣貌，因此透過資料研判要擴大篩檢。

而針對北市長柯文哲說「沒想到市場傳播比醫院傳播嚴重」的言論，陳時中表示，各種群聚當然值得大家研究，但市場案例併不少見，鄰近國家從最早的市場到冷凍食品等不同類型的傳播都有，相信全球一億八千多人的確診上有不同類型，未來都值得探討。

至於全國關切的微解封，是否有可能各縣市先行微解封，雙北暫緩。陳時中表示，台灣就是整個一日生活圈，目前還沒決定要解封，整體疫情還是最關心的，相關作為還在研究中，但整體方向是全國一致的思考。

他說，三級警戒有一條是分區圍堵，當某一區域為特別熱區時要有防堵圍堵作為，但不以縣市為單位，而是以實際發生疫情熱區來做。

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