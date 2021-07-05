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恐被通報查處 高市逾期居留移工僅50餘人篩檢

中央社 / 高雄5日電

防堵疫情擴散，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊與高市府推動「外來人口安心採檢防疫專案」，合法停居留外籍移工已採檢1萬多人，但逾期停居留僅約50~60人願出面採檢。

全國新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）3級警戒持續至7月12日，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊與高市府勞工局及衛生局等局處推動「外來人口安心採檢防疫專案」。

高雄市專勤隊分析外來人口易聚集處所，針對鳳山、橋頭、小港、楠梓等區18個里鄰社區加強查訪，並配合勞工局向超過105間仲介宣導，鼓勵外來人口出面篩檢就醫，避免輕忽無症狀病例感染風險。

高雄市專勤隊表示，外籍移工主要有合法及逾期停居留者，或部分從事八大行業等遭警方查處者。勞工局表示，在各產業園區、工業區已篩檢合法居留者1萬6500多人，全數陰性。

高雄市專勤隊指出，遭警方查處移工會一律強制篩檢，但逾期居留者可能擔心被遣返，至今僅約50~60人願出面採檢，目前也都是陰性。

高雄市專勤隊鼓勵合法或失聯移工、逾期停居留外來人口者，若有疑似感染症狀應立即出面就醫篩檢，符合專案資格就不會因受檢及治療被通報查處。

高雄市一名失聯移工阿蘭最近有咳嗽、流鼻涕等症狀，擔心遭到疫情感染，又害怕到醫院採檢遭到通報查處，但因為越南家鄉的丈夫罹癌病情嚴重，須盡快回鄉照料，才向專勤隊人員求助，所幸採檢後為陰性，只是感冒，安心返鄉。

新冠肺炎 COVID-19

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