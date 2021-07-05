王必勝坐鎮環南！員工透露曝「1轉變」驚：感覺離解封不遠

台北市環南市場日前爆出41起確診案例，中央與地方在萬大第一果菜批發市場與環南市場內設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長王必勝擔任前進指揮官，這也是他第3度被指派擔任前進指揮官，有台北畜產公司的員工透露，3日進行的篩檢效率驚人，不到10分鐘就能做完，他驚嘆「真實感覺離解封不遠了」。

民進黨台北市議員簡舒培4日在臉書透露，一位在台北畜產工作的朋友，希望轉達給阿中(陳時中)部長和王必勝執行長的訊息，他昨天(3日)去環南篩檢，和過去篩檢效率很不同，沒有大排長龍，而且篩檢不到10分鐘。

一名台北畜產工作的員工透露，由王必勝坐鎮的篩檢效率驚人，直呼「真是感覺離解封不遠了」。 圖／簡舒培 台北真速配

這名員工在訊息中指出，原本大部分的人都以為要排隊排很久，因為之前看到環南快篩跟打疫苗的排隊盛況嚇到，篩檢站8點才開始但已經很多人在等了，本來的想法是人太多就不去群聚，直接跟幾個同事去中興醫院篩檢就好。

就在他原本要下班回家洗澡時，有同事打電話來說「同梯的快來篩，這裡根本沒人」，於是半信半疑的帶著健保卡前往，結果從排隊、填資料、確認身份到篩檢完花不到10分鐘。

他也特別感謝防疫的醫護人員，大熱天要穿著密不透風的防護衣，也謝謝阿中部長來到萬華，更帶了必勝客(王必勝)來，他直呼「真是感覺離解封不遠了」。

環南、北農等台北市3大市場持續PCR篩檢，昨天新增陽姓9人，累計229人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，最重要是「將這幾天發現出來的這幾案能夠匡列、隔離確實」，讓疫情走向好的方向。

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