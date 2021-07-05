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7月5日疫情懶人卡／北市南機場某社區傳逾10人確診 虎林專案已揪1陽性

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月4日疫情懶人卡

▌北市南機場某社區傳逾10人確診 里長造冊盼擴大篩檢

北農、環南市場爆發群聚，位於中正區南機場周邊一處社區國宅也傳逾10人確診，台北市議員鍾小平接獲社區總幹事陳情，表示住戶有多達7百多戶的社區陸續爆出確診後，居民都很擔心，目前社區正在造冊，盼明天起三天報名社區篩檢。

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▌「虎林街怪怪的」北市聯醫揪出這一現象 今增1人PCR陽性

台北市虎林街永春市場周遭爆發感染，北市府今啟動「虎林專案」，針對虎林街附近8個里及1個攤商共計3300人進行PCR篩檢，根據北市府統計，今日已有3183人篩檢，截至下午5時檢驗報告，有1人PCR陽性、497人陰性。

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新冠肺炎 COVID-19

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