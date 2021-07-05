7月5日疫情懶人卡／北市南機場某社區傳逾10人確診 虎林專案已揪1陽性
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月4日疫情懶人卡）
▌北市南機場某社區傳逾10人確診 里長造冊盼擴大篩檢
北農、環南市場爆發群聚，位於中正區南機場周邊一處社區國宅也傳逾10人確診，台北市議員鍾小平接獲社區總幹事陳情，表示住戶有多達7百多戶的社區陸續爆出確診後，居民都很擔心，目前社區正在造冊，盼明天起三天報名社區篩檢。
▌「虎林街怪怪的」北市聯醫揪出這一現象 今增1人PCR陽性
台北市虎林街永春市場周遭爆發感染，北市府今啟動「虎林專案」，針對虎林街附近8個里及1個攤商共計3300人進行PCR篩檢，根據北市府統計，今日已有3183人篩檢，截至下午5時檢驗報告，有1人PCR陽性、497人陰性。
疫情快報
▪【疫情專題】7月4日增本土確診37例、死亡2例
▪【今日疫情懶人卡】北市南機場某社區傳逾10人確診 虎林專案已揪1陽性
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言