7月5日疫情懶人卡／北市南機場某社區傳逾10人確診 虎林專案已揪1陽性

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月4日疫情懶人卡）

▌北市南機場某社區傳逾10人確診 里長造冊盼擴大篩檢

北農、環南市場爆發群聚，位於中正區南機場周邊一處社區國宅也傳逾10人確診，台北市議員鍾小平接獲社區總幹事陳情，表示住戶有多達7百多戶的社區陸續爆出確診後，居民都很擔心，目前社區正在造冊，盼明天起三天報名社區篩檢。

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