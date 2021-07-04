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宜蘭頭城大溪漁港人擠人 結果出現2例確診者足跡

台南無新增確診 安南群聚案隔離者追蹤狀況穩定

中央社 / 台南4日電

台南市今天沒有新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案，市府在防疫記者會中指出，先前安南區家庭群聚案相關隔離人員目前狀況都還不錯，將持續追蹤。

台南市長黃偉哲在下午的市府防疫記者會中表示，今天台南雖然沒有新增確診個案，但前一段時間的安南區家庭群聚案，要在7月10日後才能比較確定沒有其他感染可能性，等相關人員居家隔離解除後才會放寬追蹤，至今天為止相關人員的狀況都還算穩定。

台南市衛生局長許以霖表示，台南市於1日獲中央撥配4萬4800劑莫德納疫苗，當天下午展開接種作業，至昨天為止接種2萬2420人，也使台南市第一劑疫苗涵蓋率達8.97%，明天會有另一批2萬9400劑莫德納疫苗配送至台南，市府將陸續下修年齡開放施打對象。

許以霖表示，明天起將開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者接種，並預定於8日起則開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種。

對於有媒體詢問台南市是否有讓夜市恢復營業的規劃，黃偉哲表示，事實上中央並沒有要求封閉夜市，台南市的業者若要重啟必須遵守相關防疫規定，目前有加一項每人面積要有2.25平方公尺，市府會依據中央規定納入防疫指導，夜市業者提出防疫計畫後，通過市府審核就可以開放。

新冠肺炎 COVID-19

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