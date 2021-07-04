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傳北農攤商派代表隔離 陳時中：絕對不允許

中央社 / 台北4日電
傳聞有北農攤商稱派代表隔離就好。指揮中心指揮官陳時中強調，此舉絕對不允許，確診接觸者匡列隔離必須更明確。記者曾吉松／攝影
傳聞有北農攤商稱派代表隔離就好。指揮中心指揮官陳時中強調，此舉絕對不允許，確診接觸者匡列隔離必須更明確。記者曾吉松／攝影

北農與環南市場爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚事件，傳聞有北農攤商稱派代表隔離就好。指揮中心指揮官陳時中今天強調，此舉絕對不允許，確診接觸者匡列隔離必須更明確。

民進黨籍台北市議員劉耀仁昨天在臉書（Facebook）發文指出，台北農產運銷公司竟有隔離攤商稱「派代表出去隔離就好」，質疑放任防疫漏洞；北農今天回應，完全確實配合衛生單位相關疫調及封攤工作，應無上述情形。

針對「派代表隔離」的傳聞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，那是絕對不允許的，地方衛生主管機關的匡列隔離作為，相關人員有義務配合，不然會有罰則。

因應北農與環南市場群聚，指揮中心與台北市政府設立聯合前進指揮所，陳時中說，前進指揮所認為，匡列隔離與疫調必須做得更清楚，另環南市場篩檢站明天仍會繼續開設，期待篩出周邊潛在病例。

陳時中重申，發生疫情的3大批發市場在復工前，防疫管理作為一定要符合相關條件與要求，職場接觸者匡列務必要更明確、更清楚明白，不能有遺漏。

北市府因應北農群聚事件展開疫苗接種作業，陳時中也說，這些疫苗一則運用熱區加發數量，二則農委會也有批發市場專案疫苗可調度。

媒體提問環南市場是否有確診熱區，陳時中表示，環南市場並無所謂的熱區，發生確診的12個攤位分散在各區，以流動工人居多，昨天已要求北農加強流動工人管理，類似分艙分流概念，特定群體的人送貨到特定區域，不能全部混在一起。

媒體詢問外界質疑北市府疫調不實，陳時中表示，北市府有上傳法定傳染病資料，但資料確實不多，至於運用大數據疫調的細節他並不清楚，但他說，目前北市確診數比先前低，要確實落實疫調與匡列隔離。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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