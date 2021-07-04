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台男越南篩檢3次確診 莊人祥：在台同住家人快篩陰性
越南7月2日新增1例自台灣移入的新冠肺炎確定病例，於當地檢驗第3次才確診，指揮中心發言人莊人祥表示，個案於越南驗出陽性時，已距離出境台灣超過19天，在台同住家人快篩均陰性，現階段不認為可傳染期間在台灣，在台期間應該沒有傳染力，並表示會再查證是否在越南感染。
我國一名41歲男子6月11日入境越南，隔離檢疫期間第3次篩檢才被發現確診。
針對該輸出個案在台的接觸情況，莊人祥指出，該案在今年4月15日從國外返台，4月30日檢疫期間採檢ＰＣＲ陰性，9日在台做ＰＣＲ檢驗也是陰性。
莊人祥說明，個案6月11日到越南後，隔離期間第1、2次都檢驗陰性，第3次才在6月30日驗出陽性，距離出境台灣的時間已經過了19天。
莊人祥表示，目前了解個案在台同住家人快篩均陰性，現階段不認為可傳染期間在台灣，所以在台期間應該是沒有傳染力，「到底是不是在越南受感染，這當然還要再查證」。
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