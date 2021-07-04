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遭爆接種名單不實 旗山肉品市場：尊重業者造冊

中央社 / 高雄4日電

北農傳出群聚新冠肺炎疫情後，高雄市針對各批發市場進行篩檢和造冊施打疫苗，但傳出鳳山肉品市場旗山分場造冊名單疑有不實。市場表示，依業者提供名單造冊，並尊重市府查辦。

在北農傳出新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）群聚疫情後，高市府即啟動北農專案，除針對批發市場等全面篩檢，也安排農漁批發市場第一線工作人員施打疫苗。根據造冊名單逾萬人。

但有民眾爆料，指鳳山肉品市場旗山分場造冊名單疑不實，賣蔥油餅一年來沒幾次也被造冊，還有賣豬肉的全家大小都接種，工廠也名單灌水增加好幾人。

農業局表示，接種名單由市場呈報，曾告知如有不實或後續有炫耀或遭舉報非相關人員施打疫苗，除當事人外，呈報單位也須負起相關責任，並送檢調和衛生單位查處。

鳳山肉品市場旗山分場主任連建福對中央社記者表示，由於市場風險高，市府用心安排市場人員篩檢及施打疫苗，確保安全，但造冊時間緊迫，市場尊重各屠宰等業者提供名單，共造冊約100多人，如有不實，願負相關責任。

對於爆料指賣蔥油餅和賣豬肉全家打疫苗，連建福喊冤說，賣蔥油餅的其實常來市場，端午節期間也有來過，曾是電宰工人；賣豬肉的家人則晚上都會來幫忙。市場出入的人很多，他尊重屠宰業者提出的名單，也尊重市府後續查處。

新冠肺炎 COVID-19

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