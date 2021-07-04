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7月4日疫情懶人卡／北市3市場確診破200人、虎林街30人染疫

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月3日疫情懶人卡

▌北市3市場 確診破200人

環南市場群聚讓國人防疫神經再度緊張，指揮中心宣布，經過連日來大量篩檢，目前已知環南等三處批發市場累計約二百人確診，近期將盡速造冊，強化捆工等流動人員管理，預計八日將再全員採檢。昨天新增本土病例七十六例、境外移入四例，指揮官陳時中指出，因大規模篩檢使案例數偏高，但整體疫情趨勢往下。

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▌虎林街13戶、共30人確診 北市明啟動「虎林專案」

台北市長柯文哲昨日點名虎林街、永春市場周遭為熱區，有爆發感染。北市府今天公布數據，從6月1日起至今，共有13戶確診，總確診人數為30人，總計匡列144人進行隔離。

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