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虎林專案每里限400人篩檢被罵爆 北市府大轉彎：做完為止
北市虎林街周邊限零星感染，北市府推專案篩檢，但因每日量能有限，每個里有限額，被批太倉促。北市府表示，篩檢將延長1至2天，直到做完為止。
台北市長柯文哲表示，從大數據等資料來看，虎林街附近有零星感染案例，好像會有潛藏感染源，因此規劃明天上午8時至晚上8時，將在永吉國小設篩檢專案，已連繫當地里長及虎林街市場自治會進行篩檢。
但此專案篩檢每個里限額400人，採檢數量不夠，民眾要自己打電話至里辦公室報名造冊，沒報名者要明晚6時30分後現場排隊，被罵是半調子、倉促上路。
北市府發言人陳智菡表示，統一由各里長及市場自治會造冊，但因每日篩檢量能有限，評估整體預約狀況踴躍，篩檢將延長1至2日，做完為止；不周之處將再檢討改進。
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