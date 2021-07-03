虎林專案每里限400人篩檢被罵爆 北市府大轉彎：做完為止

北市虎林街周邊限零星感染，北市府推專案篩檢，但因每日量能有限，每個里有限額，被批太倉促。北市府表示，篩檢將延長1至2天，直到做完為止。

台北市長柯文哲表示，從大數據等資料來看，虎林街附近有零星感染案例，好像會有潛藏感染源，因此規劃明天上午8時至晚上8時，將在永吉國小設篩檢專案，已連繫當地里長及虎林街市場自治會進行篩檢。

但此專案篩檢每個里限額400人，採檢數量不夠，民眾要自己打電話至里辦公室報名造冊，沒報名者要明晚6時30分後現場排隊，被罵是半調子、倉促上路。

北市府發言人陳智菡表示，統一由各里長及市場自治會造冊，但因每日篩檢量能有限，評估整體預約狀況踴躍，篩檢將延長1至2日，做完為止；不周之處將再檢討改進。

台北市政府啟動虎林專案前往永吉國小替周遭居民與市場相關人員篩檢。圖／北市府提供

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