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確診癒後身亡仍採列 指揮中心將檢討染疫死亡認定

中央社 / 台北3日電

國內今天再添10例新冠肺炎死亡個案，但其中3例是因其他原因死亡，但仍列入新冠肺炎死亡數統計。疫情指揮中心表示，目前國內採全死因認定，日後會檢討死亡個案定義。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增10例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診死亡個案，其中有3人都是痊癒解除隔離一段時間後，因其他原因死亡，包含2名高齡長者與1名中年男性。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，案7454為一名90多歲女性，早在6月5日就解除隔離出院，卻在7月1日因心臟衰竭過世；案10719是一名80多歲男性，6月13日解除隔離出院，在29日因染上一般肺炎引發呼吸衰竭過世。

而另一名案10743是年僅50多歲的男性，染疫後因幾乎無症狀，因此在集中檢疫所隔離，6月20日就解除隔離返家，但30日出現意識改變，送醫檢查發現大範圍顱內出血，經查此個案有藥癮病史，死後檢驗管制藥物也呈陽性，死亡診斷為顱內出血，與新冠肺炎無關。

羅一鈞表示，目前國內對於新冠肺炎死亡是採全死因認定，會忠實呈現死亡數字，意即只要確診者勾稽到死亡紀錄都會被列入，並未進一步區分直接或間接死因。

羅一鈞說，國際上對於新冠肺炎相關死亡有不同定義，有些國家認定寬鬆，只要確診後60天內死亡都列入，60天後則要看死亡診斷，有些國家認定較嚴格，確診28天內死亡才列入。

羅一鈞舉例，美國是明顯因其他原因死亡，如自殺、槍傷、藥物過量等會直接排除，但台灣目前仍未排除，但未來指揮中心將會討論新冠肺炎相關死亡個案的定義。

新冠肺炎 COVID-19

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