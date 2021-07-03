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Delta病毒入侵 屏東PCR採檢1萬多人全陰性

中央社 / 屏東縣3日電

Delta變種病毒入侵屏東，縣政府進行枋山鄉、枋寮鄉及市場（北農市場足跡）3大篩檢專案，屏東縣長潘孟安今天表示，3項專案共篩檢1萬4163人，核酸檢測（PCR）採檢結果全數都是陰性。

屏東縣枋山鄉發生新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）Delta變種病毒（最早在印度發現）群聚感染，枋寮鄉1對果農夫妻繼而也感染，夫妻倆因與枋山群聚確診個案在枋寮醫院有重疊足跡，縣府疫調及中央流行疫情指揮中心都懷疑兩者有高度關聯性。

縣府指出，為防堵病毒，在枋山鄉、枋寮鄉設置篩檢站進行擴大篩檢，並針對台北農產運銷公司新冠肺炎感染案有北農足跡的果農、貨運司機及合作社人員等也設站進行篩檢。

潘孟安今天表示，3大專案共採檢1萬4163人，核酸檢測（PCR）全都是陰性，「讓我們鬆了一口氣」。

潘孟安指出，枋山專案為6月24日至6月29日，楓港、加祿兩處篩檢站共採檢3554人；枋寮專案從6月27日至7月2日，在枋寮國小、東海國小及建興國小共採檢9159人；市場專案是6月22日至7月2日，3處醫院篩檢站加上和生批發市場篩檢站，共採檢1450人。

潘孟安表示，感謝部立屏東醫院、屏東基督教醫院、國仁醫院、寶建醫院、輔英醫院、茂隆骨科、枋寮醫院、南門醫院、各衛生所及14家責任醫院等，從烈日到暴雨，全副武裝，全力以赴，完成不可能任務。

枋寮鄉今天起連續3天由潘孟安督軍，進行地毯式的全鄉大清消，潘孟安說，因為枋寮鄉土地非常遼闊，消毒區域主要集中在住家集中的社區；至於民眾相當關心的枋寮醫院何時恢復急門診，在環境還沒有安全以前，不宜完全開放，會再與中央流行疫情指揮中心討論。

潘孟安表示，截至2日，枋寮醫院針對全院工作人員及住院病人已全數完成採檢，392人PCR全數陰性；另外，枋寮確診個案接觸者共匡列490人全住集中檢疫所，目前402人PCR陰性。

新冠肺炎 COVID-19 Delta變異株

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