本土增76例多在雙北 陳時中：批發市場廣篩所致
國內今天新增76例新冠肺炎本土病例，雙北市就占72例。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，主要是台北市3處批發市場大規模篩檢出的確診個案，大多分布於雙北市所致。
國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案連日介於50例上下，但今天卻突然增至76例，其中台北市48例最多，其次為新北市24例。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國內整體疫情趨勢已逐漸往下，而今天確診個案之所以較多，主要是台北市3處批發市場大規模篩檢，且確診個案大多分布於台北市及新北市所致。
根據指揮中心統計，台北市去年初以來，累計4517例本土確診病例；另外，台北市3處批發市場截至7月3日，約有200例確診病例（確診個案可能分布於全台各縣市確診病例中）。
陳時中說，從確診個案縣市分布來看，今天應該是近期出現確診的縣市數量最少的一天，只有台北市、新北市、桃園市和新竹市，顯示整體控制情況相對好。
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