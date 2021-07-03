快訊

高雄鹽埕區建物突倒塌！2人受困 1女疑自2樓摔至1樓

虎林街13戶共30人確診、144人隔離 北市明啟動「虎林專案」

本土增76例多在雙北 陳時中：批發市場廣篩所致

中央社 / 台北3日電

國內今天新增76例新冠肺炎本土病例，雙北市就占72例。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，主要是台北市3處批發市場大規模篩檢出的確診個案，大多分布於雙北市所致。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案連日介於50例上下，但今天卻突然增至76例，其中台北市48例最多，其次為新北市24例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，國內整體疫情趨勢已逐漸往下，而今天確診個案之所以較多，主要是台北市3處批發市場大規模篩檢，且確診個案大多分布於台北市及新北市所致。

根據指揮中心統計，台北市去年初以來，累計4517例本土確診病例；另外，台北市3處批發市場截至7月3日，約有200例確診病例（確診個案可能分布於全台各縣市確診病例中）。

陳時中說，從確診個案縣市分布來看，今天應該是近期出現確診的縣市數量最少的一天，只有台北市、新北市、桃園市和新竹市，顯示整體控制情況相對好。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

7月3日疫情懶人卡／3大果菜市場確診破百 美濃農會傳有確診足跡

康復證明＝解隔離證明？ 指揮中心：下周決定各類證明

台灣屢輸出確診恐藏黑數？陳時中「笑出聲」：每國都有

北市夜市「微解封」挨轟 陳時中：僅是回到3級警戒內

相關新聞

環南市場5月中「感染一波波來」 確診者Ct值看端倪

環南市場在果菜市場大規模篩檢中驗出41位確診個案，其中有27人無症狀，昨日公布Ct值後，外界關心是否能看出環南市場處於第...

確診案例爆不完 耕莘院長：可以打仗但不能漫漫無期

新冠肺炎國內案例爆不完，自今年5月以來全台累積破萬人確診，死亡人數六百多人，全國三級警戒一延再延，民眾期待7月12日解封...

柯文哲：將請示被匡列者是否強制篩檢 不配合者依法開罰

環南市場爆出41人確診，後續送加強版防疫旅館，今天上午有5人出現發燒、喉嚨痛症狀送醫。台北市長柯文哲表示，經過48小時只...

因應環南市場群聚感染 高雄市匡列28人採檢

高雄市今天沒有新增加的本土案例，高雄市政府指出，今天高雄持續公布仁武群聚與屏東Delta專案採檢結果，皆沒有異常，針對北...

台灣屢輸出確診恐藏黑數？陳時中「笑出聲」：每國都有

台灣接連輸出確診個案到中國，據廈門官方資料，6月25日至30日止，台人雖持陰性證明，但短短六天就輸出13確診人，有專家質...

普篩奏功！台中境外確診+2 皆無症狀解隔離前PCR揪出

台中市今天本土零確診，新增2例境外移入。台中市政府說明，這2例都是6月27日以後因應政府新政策，入境、居家檢疫期滿解隔離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。