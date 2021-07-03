柯文哲：將請示被匡列者是否強制篩檢 不配合者依法開罰
環南市場爆出41人確診，後續送加強版防疫旅館，今天上午有5人出現發燒、喉嚨痛症狀送醫。台北市長柯文哲表示，經過48小時只有5人出現症狀，代表無症狀感染者黑數相當多，他認為若被匡列判定必須篩檢，國民就要配合，會和中央請示是否可以強制篩檢，不配合者開罰3千到1萬5千元。
柯文哲表示，環南市場造冊2800人，篩檢了2783人，有41例陽性，包括承銷商、員工、家屬和施工廠商，今天早上有5人出現症狀送醫治療。
柯文哲說，現在大部分病例都是英國變種病毒株，若出現在年輕力壯的人身上，無症狀黑數就會很多，一旦匡列後，應該要出來篩檢。
柯文哲舉例，之前診所醫生確診，匡列了200人，只有60多人願意出來，他認為應該要有強制力可以要求國民篩檢，還說北市府可以出計程車費、醫療費用，但配合篩檢是國民義務，「我們會跟中央請示，凡是被疾管科判定要做篩檢，你就有義務篩檢，不然要用《傳染病防治法》處以3千到1萬5千元的強硬手段。」
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