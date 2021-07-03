桃園新添3確診個案 足跡增南區2處、沿海1處
桃園今天新增3例新冠肺炎確診個案，均有確診者接觸史，在居家隔離期間採檢確診。
桃園今天公布的確診個案15077是台北某醫院的陪病家屬，其居機隔離第一次採檢陰性，後來有症狀再採檢確診；案15078是國軍桃園總醫院看護，該感染事件已累計36例；案15061也是在居家隔離期間採檢確診。
桃園市政府公布確診者相關足跡，分別有22日的中壢區士校大池、28日的大園區兆豐銀行桃園機場分行、以及28日的龍潭區承融藥局，呼籲足跡重疊民眾注意自我健康監測。
疫情快報
▪【疫情專題】7月2日增本土確診57例、死亡15例 環南市場個案尚未列入
▪【今日疫情懶人卡】北農、環南2市場確診累計達205人 陳時中現身打氣
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言