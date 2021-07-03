桃園新添3確診個案 足跡增南區2處、沿海1處

桃園今天新增3例新冠肺炎確診個案，均有確診者接觸史，在居家隔離期間採檢確診。

桃園今天公布的確診個案15077是台北某醫院的陪病家屬，其居機隔離第一次採檢陰性，後來有症狀再採檢確診；案15078是國軍桃園總醫院看護，該感染事件已累計36例；案15061也是在居家隔離期間採檢確診。

桃園市政府公布確診者相關足跡，分別有22日的中壢區士校大池、28日的大園區兆豐銀行桃園機場分行、以及28日的龍潭區承融藥局，呼籲足跡重疊民眾注意自我健康監測。 桃園市政府公布確診者相關足跡。圖／桃園市政府提供 桃園市政府公布確診者分布。圖／桃園市政府提供 桃園市政府公布確診者相關足跡。圖／桃園市政府提供

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