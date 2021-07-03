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喜訊！屏東萬人PCR採檢全陰 潘孟安九十度向醫護致謝

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府自上月24日起先後在兩地設篩檢站全力圍堵Delta病毒，縣長潘孟安以九十度鞠躬向投入的醫院人員致上最大謝意。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣政府自上月24日起先後在兩地設篩檢站全力圍堵Delta病毒，縣長潘孟安以九十度鞠躬向投入的醫院人員致上最大謝意。圖／取自潘孟安臉書

屏東縣爆發Delta變異株群聚感染，枋山鄉和枋寮鄉合計有15確診，是國內首起Delta變異株社區感染；屏東縣政府自上月24日起先後在兩地設篩檢站全力圍堵，今天連續3天零確診，縣長潘孟安今天中午也在臉書公布好消息，「屏東萬人擴大篩檢，1萬4163人PCR都是陰性！」，更要感謝全力以赴投人的醫護人員，完成不可能任務。

潘孟安表示，防堵變種病毒，團隊火力全開，枋山、枋寮、市場三大專案，總計篩檢1萬4163人，最終檢驗結果全數陰性，讓我們鬆了一口氣，但，不論團隊或鄉親，依然沒有鬆懈本錢！

他表示，枋山專案6/24-6/29，楓港、加祿兩處篩檢站，共採檢3554人；枋寮專案6/28-7/2，枋寮國小、東海國小、建興國小三處篩檢站，共採檢9159人；市場專案6/22-7/2，三處醫院篩檢站加上和生批發市場篩檢站，共採檢1450人。

潘孟安特別感謝部屏、屏基、國仁、寶建、輔英、茂隆骨科、枋寮醫院、南門醫院、各衛生所以及14家責任醫院等所有夥伴，「從烈日到暴雨，全副武裝，全力以赴，完成不可能任務，辛苦了！」

他呼籲，「疫情仍然嚴峻，請大家再聽我囉嗦幾句：對手詭譎多變，要堅持到最後一刻，千萬不能鬆懈，千萬不能大意，請持續嚴守所有防疫措施！」

屏東縣政府自上月24日起先後在兩地設篩檢站全力圍堵Delta病毒，縣長潘孟安今天中午在臉書公布「屏東萬人擴大篩檢，1萬4163人PCR都是陰性！」好消息。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣政府自上月24日起先後在兩地設篩檢站全力圍堵Delta病毒，縣長潘孟安今天中午在臉書公布「屏東萬人擴大篩檢，1萬4163人PCR都是陰性！」好消息。圖／取自潘孟安臉書

新冠肺炎 COVID-19 潘孟安 Delta變異株

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