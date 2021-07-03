美濃農會傳有確診足跡 全面清消、員工PCR皆陰性

高雄市昨公布新北市案14805曾於6月18日上午到過美濃農會超市消費，美濃農會總幹事鍾清輝公告，超市11位員工有9人遭匡列，農會獲報已完成所有員工抗原快篩及PCR核酸檢測，結果皆為陰性，並已完成清消，請民眾放心。

鍾清輝表示，因應疫情期間，美濃農會超市進行關店整修，又因近期推出美濃新米受民眾歡迎、認同度高，農會另在附近架設臨時銷售區，販售美濃新米、衛生紙、罐頭等在地農特產，並無販售生鮮蔬果，沒有進貨問題。

鍾清輝說，美濃農會接獲有確診者足跡，昨配合衛生局指示，關閉一天全面清消，超市工作人員包含收銀員、商品上架員、記帳員等也全面完成快篩及PCR核酸檢測，檢測結果皆為陰性，因衛生局並無要求關閉多日，今天重新營業，民眾可放心前往消費。

鍾清輝表示，美濃旅北鄉親染疫返回美濃，已經造成不能改變的事實，大家一時氣憤難免，他想鄉親的心裡應該非常難受，不該再苛責，祝福她和家人平安健康。 高雄市美濃農會超市傳有確診者足跡，昨已清消完成。圖／美濃農會提供 高雄市美濃農會超市傳有確診者足跡，昨已清消完成。圖／美濃農會提供

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