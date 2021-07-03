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防Delta入侵！台中2市場攤商染疫 發布快篩令急篩2社區

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站。圖／台中市政府提供

台中昨增2確診個案為同住北區美麗殿社區、在東區十甲旺市場麵攤工作的72歲男子及65歲同住女友。由於感染源不明，台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站時說，美麗殿社區流動人口多達3000人，昨天快篩逾千人全數為陰性，今天持續篩，加上2確診者之前住的俾士麥社區，今天2社區一起篩，呼籲2社區及鄰近居民足跡重疊者來快篩。

盧秀燕認為，Delta變異株侵台，因此台中採高規格防疫，危機總動員設立前進指揮所，快篩市場、社區，圍堵病，揪出感染源，斬斷傳播鏈，因此美麗殿社區會持續篩、篩到完為止。

盧秀燕說明，市府針對昨天確診2個案，昨天一早即火速設前進指揮所，以及2快篩站，其中十甲旺市場快篩444人全數陰性，北區美麗殿社區昨快篩1098人全數陰性，由於社區流動人口約3000人，昨天連鄰近超商、全聯員工都篩。

衛生局長曾梓展說，這2名確診原住北區俾士麥社區，在今年5月底搬到對街的美麗殿社區，同在東區十甲旺市場麵攤工作。72歲男子肺積水、高血壓及心血管病史，6月21日病情加劇，幾乎在家休息，7月1日呼吸喘送急診，PCR確診，發現動脈剝離、肺炎，插管搶救，住進加護病房；女友6月28日至7月1日都到麵攤工作，後被匡列採檢確診。

曾梓展指出，疫調發現，二人生活單純、沒有他縣市旅遊史，也未發現與其他高風險者接觸，市府也擔心Delta變異株風險，已採檢送中央基因定序追查，並高規格設前進指揮所快篩。

市府說明，東區十甲旺市場昨起停業3天並清消，快篩150攤403名工作人員、附近居民41人，這444人全部陰性，快篩任務告一段落，並撤離指揮所。美麗殿社區快篩站昨天篩驗1098人全數陰性，今早持續快篩。

台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站。圖／台中市政府提供
台中市環保局昨天在北區美麗殿社區清消。圖／台中市環保局提供
台中市環保局昨天在北區美麗殿社區清消。圖／台中市環保局提供
台中市府今天在美麗殿社區快篩站，快篩美麗殿社區、俾士麥金邸社區居民。圖／台中市政府提供
台中市府今天在美麗殿社區快篩站，快篩美麗殿社區、俾士麥金邸社區居民。圖／台中市政府提供
台中市北區家庭群聚。圖／台中市政府提供
台中市北區家庭群聚。圖／台中市政府提供
中國醫藥大學附設醫院配合台中市政府前進指揮所，昨天到今天都在北區美麗殿社區設置快篩站篩檢。圖／中國附醫提供
中國醫藥大學附設醫院配合台中市政府前進指揮所，昨天到今天都在北區美麗殿社區設置快篩站篩檢。圖／中國附醫提供
台中市政府公布足跡。圖／台中市政府提供
台中市政府公布足跡。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今天視察設於美麗殿社區快篩站。圖／台中市政府提供
中國醫藥大學附設醫院配合台中市政府前進指揮所，昨天到今天都在北區美麗殿社區設置快篩站篩檢。圖／中國附醫提供
中國醫藥大學附設醫院配合台中市政府前進指揮所，昨天到今天都在北區美麗殿社區設置快篩站篩檢。圖／中國附醫提供

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