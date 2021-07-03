傳郭台銘仍與上海復星買疫苗 費鴻泰：政府應尊重

獲蔡政府授權採購德國BNT疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電，原聲稱要跳過BNT大中華總代理上海復星，直接與德國原廠洽購，但今傳出仍與上海復星子公司採購，再引發質疑。國民黨團總召費鴻泰上午表示，政府應尊重國際商業行為。

費鴻泰指出，鴻海、台積電與上海復星都是民間跨國企業，深知國際商業規則；代理的商業行為，就像台積電賣東西要到世界各國，要遵守商業法則與所在國法律，但他不是該國公司，採購疫苗也是政府授權民間企業的商業行為。

費鴻泰說，BNT不是中國大陸國營企業，是德國與美國跨國合作企業；上海復星也不等於中共政權，政府應尊重國際上代理的商業行為。

費鴻泰表示，台灣現在疫情嚴重，疫苗群體免疫能力太低，要趕快脫離，現在最重要的是要取得疫苗，否疫情再這樣下去，很多人不是病死，是餓死。

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