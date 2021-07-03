阻斷疫情！新北動員1600警力比照重大刑案「精準疫調」
新北市為嚴防疫情擴散，強化阻斷傳播鏈，採取「精準疫調 」策略，新北市警局自今年6月17日起整合轄區分局、大隊，動員1600名警力分梯接力進行「精準疫調 」，針對快篩陽性案件超前疫調，比照重大刑案偵查技巧，採取「精準疫調」策略，擴大匡列確診與快篩陽性者所有可能接觸者，加速斬斷傳播鏈，對於新北市府整體防疫政策有重大成效。
「精準疫調 」透過調閱通聯輔助，協助當事人回憶接觸史，盡量避免隱匿情事，再藉由通聯經緯度座標繪製足跡地圖，比對沿途監視器畫面、車行軌跡，回追個案14天所遍佈場所足跡，擴大匡列所有接觸者，不放過任何潛在感染源，阻斷疫情傳播。
6月25日新北家禽合作社發現移工群聚染疫情事，疫調大軍在1天內先透過「精準疫調 」匡列所有接觸者，迅速篩檢確診者，並透通聯回追找出更多接觸對象逐一篩檢。
新北警方在疫調過程中也發現一些個案住進防疫處所，恐獨留兒童在家無人照料情事，也立即通報社會局介入關懷協助安置。新北警局表示:，新北市總動員，極盡所能，結合民政、衛政及警政全立聯合疫調，每日確診人數也從上百人，逐步下降至不到20人，並匡列243名家屬間感染確診者，找出18名潛在確診個案，獲得侯市長高度肯定，面對嚴峻疫情，唯有發揮團隊作戰精神，才能打贏這場防疫戰役。
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