7月3日疫情懶人卡／基隆產婦、老公先後確診 台中2確診者在市場工作

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月2日疫情懶人卡）

▌影／基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫

基隆今天新增3例確診，其中一例是一名產婦，因急產入院，順利生產後採檢確診，連同她陪產的先生也確診，目前都無症狀，收治醫院中；新生兒一採陰，隔離監控中，匡列5家人、4友人。

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