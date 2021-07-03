聽新聞
test
0:00 / 0:00
7月3日疫情懶人卡／基隆產婦、老公先後確診 台中2確診者在市場工作
疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月2日疫情懶人卡）
▌台中十甲旺市場2確診者 加班快篩1542人均陰性
台中市今天新增2例本土確診個案，為住在北區美麗殿社區的男子及同住女性友人，因2人都在東區十甲旺市場工作，市府在2處設立快篩站，加班至晚間8時，共篩檢1542人，均為陰性。...more
▌影／基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫
基隆今天新增3例確診，其中一例是一名產婦，因急產入院，順利生產後採檢確診，連同她陪產的先生也確診，目前都無症狀，收治醫院中；新生兒一採陰，隔離監控中，匡列5家人、4友人。
疫情快報
▪【疫情專題】7月2日增本土確診57例、死亡15例 環南市場個案尚未列入
▪【今日疫情懶人卡】基隆產婦、老公先後確診 台中2確診者在市場工作
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言