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7月3日疫情懶人卡／基隆產婦、老公先後確診 台中2確診者在市場工作

聯合新聞網 / 綜合報導

疫情急速升溫，多縣市不斷傳出新確診個案，由於每日新增疫情眾多，為了讓讀者掌握最新疫情發展，製作懶人卡，讓大家隨時掌握最新消息。（延伸閱讀：7月2日疫情懶人卡

▌台中十甲旺市場2確診者 加班快篩1542人均陰性

台中市今天新增2例本土確診個案，為住在北區美麗殿社區的男子及同住女性友人，因2人都在東區十甲旺市場工作，市府在2處設立快篩站，加班至晚間8時，共篩檢1542人，均為陰性。...more

▌影／基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫

基隆今天新增3例確診，其中一例是一名產婦，因急產入院，順利生產後採檢確診，連同她陪產的先生也確診，目前都無症狀，收治醫院中；新生兒一採陰，隔離監控中，匡列5家人、4友人。

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新冠肺炎 COVID-19

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