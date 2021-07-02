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台中十甲旺市場2確診者 加班快篩1542人均陰性

中央社 / 台中2日電
台中市十甲旺市場因為出現確診者足跡，緊急停業三天，並成立快篩站。記者黃仲裕／攝影
台中市十甲旺市場因為出現確診者足跡，緊急停業三天，並成立快篩站。記者黃仲裕／攝影

台中市今天新增2例本土確診個案，為住在北區美麗殿社區的男子及同住女性友人，因2人都在東區十甲旺市場工作，市府在2處設立快篩站，加班至晚間8時，共篩檢1542人，均為陰性。

台中市在連續6天零確診後，今天新增2名新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診個案，市府表示，2人分別是居住於北區美麗殿社區的72歲男子及其65歲同住女友人，2人都在東區十甲旺市場的麵店工作。

台中市政府指出，昨晚接獲通報後，除協調市場停業3天，今天一早立即在東區成立前進指揮所，並在東區十甲旺市場、北區美麗殿社區各設置1處快篩站，啟動快篩工作。

市府表示，陸續通知市場攤商、工作人員及鄰近居民快篩，總共篩驗444人（含150個攤商、工作人員403人及附近居民41人），結果全部陰性，宣告快篩任務告一段落，並撤離指揮所。

市府說，今天上午疫調得知2名確診個案在今年5月底，陸續從俾士麥金邸搬遷至對街的美麗殿社區，為防堵疫情擴散，美麗殿社區快篩站今天一早展開快篩，因人數較多，晚上持續加班篩驗至8時，共篩檢1098人全數陰性，明早將持續快篩。市府規劃明天在俾仕麥大樓成立快篩站為住戶篩檢。

新冠肺炎 COVID-19

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