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環南市場爆群聚！ 醫急喊「別掉以輕心」：傳染還在進行中

聯合新聞網 / 綜合報導
台北環南市場爆發41例確診，市府緊急處置休市三天，原可期待的全國三期警戒解封恐受影響，鄰近環南市場的艋舺服飾商圈仍然蕭條，商家以透明塑膠布及貼出告示提高防疫。記者林俊良／攝影
台北環南市場爆發41例確診，市府緊急處置休市三天，原可期待的全國三期警戒解封恐受影響，鄰近環南市場的艋舺服飾商圈仍然蕭條，商家以透明塑膠布及貼出告示提高防疫。記者林俊良／攝影

台北市環南市場今早傳出41例確診，指揮中心說明相關個案的CT值狀況，並透露其中傳染力偏高的人數比例不低。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，以目前得知的相關資訊和數據來看，他認為傳染很可能還在進行當中，直言「不能掉以輕心」。

針對環南市場篩檢出41例PCR呈陽性個案，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這41位確診者中，CT值在30以上、較不具傳染力的有12人，CT值低於20的則有16位，意即還具有高度傳染力的患者比例並不低。

對此，林氏璧在臉書發文表示，從指揮中心公布的數據來看，代表環南市場的確診者裡，屬於近期才遭感染、病毒傳染力強的大約佔了四成，感染已久卻至今才被篩檢出來的「陰陽人」則佔了三成左右。

林氏璧指出，依此來看，環南市場相關個案延伸的傳染鏈，很可能現在還在進行當中，因此他呼籲「不能掉以輕心」，至於其中是否有無症狀個案、有無更早出現的症狀等變項，則還需等待更確切的疫調出爐。

林氏璧文末補充，北市府進行的三間市場大規模篩檢，這三天將會完成約1萬1200件檢測，預計這幾天還會陸續有陽性案例出現，希望大家能冷靜應對，並團結一心把問題解決。他最後感慨直呼「別吵了，我們的敵人是病毒呀。」

新冠肺炎 COVID-19

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