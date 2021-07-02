屏東枋寮5天篩檢逾9千人 目前沒有陽性案例

屏東縣枋寮鄉果農夫婦感染Delta變種病毒，枋寮鄉自28日起進行全鄉篩檢，今天篩檢告一段落，5天共篩檢9159人，有7104人核酸檢測（PCR）陰性，其餘2055人檢驗中。

枋寮鄉果農案14734和妻子案14816感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）Delta變種病毒（最早在印度發現）。縣府疫調，果農妻與枋山鄉Delta群聚感染案中的枋山嬤案14407在枋寮醫院看診時，有時間、空間上的重疊。

屏東縣政府自28日起在枋寮設置3處篩檢站，除了枋寮鄉民外，鄰近春日鄉和獅子鄉民有到枋寮醫院就醫，或北農足跡的也提供篩檢。縣府表示，5天來共篩檢9159多人，其中有7104人PCR陰性，其餘2055人檢測中，枋寮鄉的篩檢到今天告一段落。

包括枋山和枋寮Delta確診者，有多人到枋寮醫院就診，枋寮醫院門診、急診已關閉5天，進行全院消毒到明天，之後還有環境檢測，全院員工392人PCR都是陰性。

縣長潘孟安今天表示，醫院後續應變，中央流行疫情指揮中心定案3大原則「醫療降載、收治分流、逐步解封」，後續急診、門診開放須經指揮中心同意。

潘孟安說，枋寮鄉篩檢任務告一段落，明天將親自督軍，率縣府環保局人員與國軍化學兵共120人兵分三路，進行枋寮全鄉大消毒，務必澈底防堵病毒，讓枋寮鄉親開啟另一階段的防疫生活。

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