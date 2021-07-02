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北農交易場部分空出做篩檢站 台北榮總3日進駐

中央社 / 台北2日電

北市批發市場疫情備受關注。副市長黃珊珊今天表示，農委會已同意把北農拍賣場空出一塊設篩檢站，台北榮總團隊明天進駐，北市會將北農一、兩千人的名單交給他們。

北市批發市場新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情備受關注，北市下午召開記者會說明。

對於外界質疑北農篩檢速度慢，副市長黃珊珊表示，因為北農正在興建，有一半是工地，沒有太多空間設快篩站。

黃珊珊說，衛福部醫福會執行長王必勝已去拜託，農委會主委陳吉仲同意減少農產品交易量，把拍賣場空出一塊設篩檢站，台北榮總團隊明天進駐，北市也會把北農剩下一、兩千人名單交給他們。

黃珊珊指出，希望跟中央爭取更多疫苗，因為外圍如富民路上的攤商還沒打，相關分工每天都會跟中央疫情中心及農委會溝通，包含入口管制、疫苗政策等。

黃珊珊說，至於北市因市場專案設的兩個篩檢站還是會繼續，除了通知附近里長里民篩檢，也會以市場為導向，包含南門市場、永樂市場等，進行第三圈全面普篩。

黃珊珊並補充，環南市場6月初就設了3天的快篩站，篩了900多人，都有跟幾大公司聯絡、拜託他們把人帶來快篩，但當時他們覺得疫情不嚴重、沒有全來，「公司並沒有非常認真做這件事」。

媒體提問，攤商反映休市但租金未降、已經準備好的批貨損失等該怎麼辦，黃珊珊說環南市場今天開始封3天，租金本來就減半，停業時間考慮不收；針對出貨部分，請攤商把單據留好，貨品有任何況狀後續會考慮補償。

新冠肺炎 COVID-19

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