新北確診個案有高雄足跡 匡列32接觸者

高雄市今天無新增新冠肺炎確診，但1例新北市確診個案有高雄足跡，曾到過美濃區農會超市、統一超商月光山門市，還在美濃診所就醫，已匡列接觸者32人採檢追蹤。

高雄市長陳其邁今天下午在防疫會議後表示，雙北無法找到新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診個案明確感染源，社區仍有隱形傳播鏈風險，是未來疫情觀察重點。他也相信努力做好防疫，台灣疫情會在最短時間內獲控制。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，曾有高雄足跡的新北確診個案14805是40多歲女性，6月13日出現喉嚨痛等症狀，6月16日南下高雄美濃婆家，6月18日曾到美濃診所就醫但無採檢，6月20日北上回新北市，6月27日至醫院採檢確診，高市府7月1日接到新北市府轉介通知。

衛生局公布案14805高雄公開活動史，包括6月18日上午9時20分到30分曾到美濃區農會超市，同日9時30分到40分、19日中午12時5分到12時12分到統一超商月光山門市，呼籲有足跡重疊民眾若出現不適，要主動告訴醫師。

對於6月27日確診，但7月1日才收到新北轉介通知，潘炤穎說，各縣市需要互相聯繫確診個案足跡，但過去1個多月，新北可能比較忙，高市沒有收到相關訊息，這次暌違1個多月看到新北的疫調通知，感謝新北市府忙碌下提供資訊，也顯示新北疫調恢復正軌。

潘炤穎說，高市府在7月1日收到訊息就進行確診個案的相關接觸者聯繫，共匡列密切接觸者9人、一般接觸者23人，並持續採檢中，目前快篩12人陰性，8人PCR核酸檢測也陰性，其他待檢中，相關資料也會再回饋給新北市府防疫用。

陳其邁也說，早發現早處理是疫調的原則，匡列時間能愈早，就能更快阻斷傳播鏈，疫情期間雖然各縣市都非常忙碌，相信也都能落實疫調。

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